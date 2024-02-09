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    • Filipinlerde toprak kayması! Küçük çocuk 60 saat sonra kurtarıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Filipinlerde toprak kayması! Küçük çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
    Filipinler, Heyelan, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Filipinler'de bir maden sahası yakınında meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 49 kişiyi arama çalışmaları ise sürerken 60 saat sonra küçük bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

    Filipinler'in Davao de Oro bölgesindeki bulunan Maco kasabasında salı günü bir maden firmasının çalışanlarının servis beklediği sırada meydana gelen heyelanın bilançosu netleşiyor.

    10 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

    Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre felaketin yaşandığı bölgede 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Kayıp 49 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

    SEVİNCE BOĞDU

    Çalışmalar sürerken umut olacak bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 60 saat sonra küçük bir çocuk sağ olarak kurtarıldı. Bu haber felaketi yaşayan insanları sevince boğdu.

    NE OLMUŞTU?

    Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.

    Filipinlerde toprak kayması! Küçük çocuk 60 saat sonra kurtarıldı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FilipinlerHeyelan
    Haberler > Dünya > Filipinlerde toprak kayması! Küçük çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
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