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Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Bölgede alarm seviyesi arttırıldı. Açıklamada, 6 dakika boyunca patlayan yanardağda 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluştuğu kaydedildi.

Filipinler’in Negros eyaletinin merkez adasında yer alan Kanlaon Yanardağı’nda yerel saatle 18.50’de patlama meydana geldi. Bölgede volkanik gaz ve küllerin 5 kilometreye kadar ulaşmasının ardından alarm seviyesi arttırıldı.

DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Negros Adaları'nda yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yaşanan volkanik hareketlilikler nedeniyle alarm seviyesinin ikinci seviyeye çıkartıldığı duyuruldu.

Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama - 1. Resim

Açıklamada, ayrıca volkanik patlama öncesinde bölgede küçük ölçekli tektonik depremlerin kaydedildiği bildirildi.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, "Yaşanan ilk patlamalar volkanik patlamalardır. Ancak daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebilir" ifadelerini kullandı. Bacohol, ayrıca patlama sonucu volkanik küllerin dumana karışarak gökyüzüne yükseldiğini, bu nedenle halkın maske takması gerektiğini söyledi.

Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama - 2. Resim

Öte yandan Negros Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar kül yağışlarına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarak, açık havada maske kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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