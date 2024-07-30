Filistin'de soykırım yapan İsrail, Gazze'nin altyapısını çökertti! Çocuk felci alarmı verildi

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de çocuklar için virüs tehlikesi meydana geldi. Bombalamalardan dolayı kullanılmaz hale gelen altyapı, artık ölüm saçıyor. Bölgede çocuk felci virüsü alarmı verildi.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı’nın dün çocuk felci virüsü salgını ilan etmesinin ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakalarının görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bunun da hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çabalar açısından bir gerileme anlamına geldiğini söyledi.

GAZZE'DE HASTALIKLAR YAYGINLAŞTI

El Aksa Şehitleri Hastanesi Kabul Birimi Müdürü Dr. Muhammed Rayyan, Gazze Şeridi’nde sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve salgın hastalıkların bölgede yayıldığını söyledi.

İsrail’i çocuk felci virüsünün yayılmasından sorumlu tutan Rayyan, İsrail saldırılarının sokaklarda binlerce ton çöpün birikmesine, kanalizasyon suyunda sızıntıya ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olduğunu ifade etti.

ÇOCUK FELCİ ALARMI

Rayyan, ayrıca salgın hastalıkların yayılmasının nedenlerinden birinin de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerinin engellemesi ve yeterli hijyen malzemesinin bölgeye giriş yapmaması olduğuna dikkat çekti.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, dün Han Yunus ve orta kesimdeki bölgelerdeki kanalizasyon suyunda çocuk felci virüsünün tespit edildiğini bildirmiş, bu durumun Gazze Şeridi sakinleri ve komşu ülkeler için bir sağlık tehdidi oluşturduğunu ve küresel olarak çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına yönelik programı sekteye uğrattığını ifade etmişti.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 21 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Saldırıda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne nakledildi. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişinde toplanan vatandaşları da hedef aldığı, saldırıda 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.