Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Finlandiya'da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti

Finlandiya'da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Finlandiya&#039;da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti
Finlandiya, Parlamento, İntihar, Milletvekili, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Finlandiyalı bir milletvekili Salı günü parlamento binasının içinde intihar etti.

Finlandiya'nın günlük gazetesi Iltalehti'nin haberine göre, Parlamento Binası'nda bir kişinin öldüğü ve olayın bir milletvekilinin intiharı olduğu ortaya çıktı.

SABAH SAATLERİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Parlamentonun güvenlik birimi başkanı Aaro Toivonen, gazeteye yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde bir ölüm meydana geldi. Acil durum merkezi aracılığıyla olay yerine acil sağlık hizmetleri, kurtarma ekipleri ve polis yetkilileri uyarıldı" dedi.

Finlandiya'da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti - 1. Resim

Toivonen, Finlandiya yayın kuruluşu Yle'nin olayın intihar olup olmadığı yönündeki sorusuna ise bilgiyi yalanlamadı.

Parlamento Binası'nda gerçekleşen ölümün tam olarak nerede gerçekleştiği veya bir milletvekilinin ya da parlamento çalışanının ölümünde rol oynayıp oynamadığı konusunda yorum yapamayacağını söyledi.

''SUÇ UNSURU İÇERMİYOR''

Toivonen, "Bu çok talihsiz ve üzücü bir durum" diye ekledi. Yle ayrıca polise göre olayın bir suç unsuru içermediğini belirtti.

Bu arada polis, olay yerinde çok sayıda devriye ekibi ve acil sağlık ekiplerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yumurtadan hamam böceği yavruları çıktı! Markete yapılan denetimde ortaya çıkanlar şoke ettiKulüpler bu kararı bekliyordu! TFF'den "yabancı oyuncu" açıklaması: Yeni kural 14+2 oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi - DünyaDakikalarca konuşuldu, tek hareketi yetti!Yunanistan Lozan'ı yine çiğnedi! Türklere yönelik sistematik asimilasyon politikası devrede - DünyaYunanistan Lozan'ı yine çiğnedi!Trump ortaya attı, Putin kabul etti: Barış masası için geri sayım! - DünyaTrump ortaya attı, Putin kabul etti6 yıllık çalışma gerçeği ortaya çıkardı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllık - Dünya6 yıllık çalışma sonlandı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllıkBeyaz Saray'da ortalığı karıştıran fotoğraf! Sosyal medya çalkalandı, Ukraynalı yetkililer gerçeği açıkladı - DünyaSosyal medya çalkalandı, gerçek ortaya çıktıJapon Savunma Bakanı Nakatani Bayraktar TB2’yi yerinde inceleyecek! Tarihi ziyaret dünya basınında - DünyaJaponya’dan Baykar’a kritik ziyaret!
Sonraki Haber Yükleniyor...