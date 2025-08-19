Finlandiya'da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti

Finlandiya'nın günlük gazetesi Iltalehti'nin haberine göre, Parlamento Binası'nda bir kişinin öldüğü ve olayın bir milletvekilinin intiharı olduğu ortaya çıktı.

SABAH SAATLERİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Parlamentonun güvenlik birimi başkanı Aaro Toivonen, gazeteye yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde bir ölüm meydana geldi. Acil durum merkezi aracılığıyla olay yerine acil sağlık hizmetleri, kurtarma ekipleri ve polis yetkilileri uyarıldı" dedi.

Toivonen, Finlandiya yayın kuruluşu Yle'nin olayın intihar olup olmadığı yönündeki sorusuna ise bilgiyi yalanlamadı.

Parlamento Binası'nda gerçekleşen ölümün tam olarak nerede gerçekleştiği veya bir milletvekilinin ya da parlamento çalışanının ölümünde rol oynayıp oynamadığı konusunda yorum yapamayacağını söyledi.

''SUÇ UNSURU İÇERMİYOR''

Toivonen, "Bu çok talihsiz ve üzücü bir durum" diye ekledi. Yle ayrıca polise göre olayın bir suç unsuru içermediğini belirtti.

Bu arada polis, olay yerinde çok sayıda devriye ekibi ve acil sağlık ekiplerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.