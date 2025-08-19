Beyaz Saray'da ortalığı karıştıran fotoğraf! Sosyal medya çalkalandı, Ukraynalı yetkililer gerçeği açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle başkent Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme devam ederken sosyal medyada, Beyaz Saray'da çekildiği iddia edilen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

TRUMP’IN AVRUPA LİDERLERİNİ KAPIDA BEKLETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

X'te paylaşılan fotoğrafın, ABD Başkanı Trump'ın Almanya, Fransa, İngiltere ve Finlandiya liderlerinin yanı sıra NATO ve Avrupa Komisyonu Başkanını kapıda beklettiğini gösterdiği öne sürüldü.

KİŞİ SAYISINDAN DAHA FAZLA AYAKKABI VAR

Bazı dikkatli kullanıcılar fotoğrafın gerçek değil, yapay zeka ile oluşturulduğu yorumunda bulundu. Fotoğrafta liderlerin oturduğu sıradaki kişi sayısından daha fazla ayakkabının yer aldığı görülüyor. Fransız lider Emmanuel Macron'un yanında bir çift bacak görünüyor fakat vücut yok.Ayrıca sahte fotoğrafta 3 kadın var fakat zirvede sadece 2 kadın lider vardı. Onlar ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni idi. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarında görülen resmi kıyafetlerle uyuşmuyor.

YETKİLİLER GERÇEĞİ AÇIKLADI

Kısa süre içinde Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu fotoğrafın sahte olduğunu açıkladı. Açıklamada, ''ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor'' ifadelerine yer verildi.

Sahte fotoğrafa ilişkin Rusya’yı suçlayan Ukrayna ajansı, ''Gerçekte bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ve Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak için yayılmaktadır.'' ifadelerinde bulundu.