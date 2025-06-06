Fransa'da dehşet, yanarak can verdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fransa'nın Marne vilayetine bağlı Reims kentinde bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Reims’in Croix-Rouge Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
Binanın üst katlarına doğru hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi hafif yaralandı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş