Fransa'da dehşet, yanarak can verdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Haziran 2025 11:06 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 11:17 - Güncelleme:

Fransa'nın Marne vilayetine bağlı Reims kentinde bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Reims’in Croix-Rouge Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı. İlgili Haber Diyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay! Anne ve 3 evladı gece yarısı defnedildi... 4 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI Binanın üst katlarına doğru hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi hafif yaralandı. İlgili Haber Kocaeli'de apartmanda yangın paniği: 2 kişi hastanelik oldu Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş