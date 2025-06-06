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Fransa'da dehşet, yanarak can verdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa&#039;da dehşet, yanarak can verdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'nın Marne vilayetine bağlı Reims kentinde bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Reims’in Croix-Rouge Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Binanın üst katlarına doğru hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi hafif yaralandı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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