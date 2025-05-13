Fransa'dan Rusya'ya tehdit: Ateşkes olmazsa yaptırım gelir
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında gündemde olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.
Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklayarak, "Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz." dedi.
Macron, yaptırımların hedefinde Rusya’nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisi olduğunu belirtti.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna’nın 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir