Fransız basını, Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisindeki stratejik rolünü mercek altına aldı. Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi dünya devlerinin milyarlarca avroluk yatırımlarına ev sahipliği yapan Türkiye için AB'ye peş peşe uyarılar yapıldı.

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Avrupa Birliği'nin Çin rekabetine karşı otomotiv üretimini güçlendirmek amacıyla hazırladığı "Made in Europe" düzenlemesine, Türkiye'de milyarlarca avroluk yatırımı bulunan otomotiv devlerinden itiraz geldi.

Fransız otomotiv yayını L'argus, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi dünya devlerinin Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisindeki güçlü konumuna ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Renault, Türkiye'de üretilen araçların ve parçaların Avrupa menşeli kabul edilmesini isterken Ford, Türkiye'nin düzenleme dışında bırakılmasının Avrupa otomotiv sektörüne zarar vereceği uyarısında bulundu.

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"TEDARİK ZİNCİRLERİ KORUNMAK ZORUNDA"

L'argus'a konuşan Renault Grubu Türkiye Genel Müdürü Lionel Jaillet, Türkiye ile Avrupa otomotiv sanayisinin otuz yılı aşkın süredir güçlü bir üretim ve ticaret ağına sahip olduğuna değindi.

Jaillet, "Otomotiv endüstrisi belirsizlik içinde. Yeniden nasıl rekabetçi olunabileceğini düşünmek büyük önem taşıyor. Türkiye'nin dışlanması buna yardımcı olmayacaktır" dedi.

Türkiye'deki üretim altyapısının uzun yıllar içinde geliştirildiğini hatırlatan Jaillet, mevcut yatırımların ve tedarik zincirlerinin korunmasının önemine işaret etti.

"Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki endüstriyel ve ticari karşılıklı bağımlılık bir gerçektir. Düzenleme, Türkiye'de üretilen araçları ve bileşenleri Avrupa menşeli olarak tanımalıdır"

Fransız basınından ABye Türkiye uyarısı! Kendinize zarar verirsiniz

FRANSIZ BASINI TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Renault Grubu, Türkiye ve Fas'ın Avrupa otomotiv ekosisteminin ayrılmaz parçaları olduğunu açıkladı.

Şirket, bu ülkelerdeki üretim kapasitesinin ve Avrupa ile kurulan tedarik zincirlerinin sektörün rekabet gücüne önemli katkılar sağladığını belirterek Türkiye ve Fas'ın yeni düzenlemenin kapsamında tutulmasını istedi.

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Fransız basını da "Türkiye'de 1969 yılından bu yana Oyak Renault ortaklığıyla faaliyet gösteren Fransız üretici, Bursa'daki fabrikasında 5 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Yıllık 390 bin araç üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen otomobillerin yaklaşık yüzde 60'ı, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Renault'nun 2024-2026 döneminde Bursa tesisine yaptığı yatırım ise 400 milyon avroya ulaştı." değerlendirmesini paylaştı.

FORD'DAN AB'YE SERT UYARI: KENDİ KENDİNE ZARAR VERMEK

Reuters'a konuşan Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick de Türkiye, İngiltere ve Fas'ın "Made in Europe" düzenlemesine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Baumbick, otomobil üreticilerinin milyarlarca euroluk yatırımlarını mevcut üretim ve tedarik zincirleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu yapının değiştirilmesini "kendi kendine zarar vermek" olarak nitelendiren Ford yöneticisi, mevcut sanayi iş birliklerinin korunmasının gelecekteki yatırımlar açısından önem taşıdığını söyledi.

Baumbick, Avrupa otomotiv sektörünün Çinli üreticilerle rekabet edebilmesi için Türkiye'nin de önemli bir parçası olduğu üretim ağının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

FORD TRANSİT'İN ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'NİN İMZASI

Ford Avrupa Başkanı, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rolünü anlatırken Ford Transit'i örnek gösterdi:

"Ford Transit, Avrupa otomotiv ekosisteminin nasıl çalıştığını gösteriyor. Araç İngiltere ve Almanya'daki ekipler tarafından geliştiriliyor. Parçalarının yüzde 50'sinden fazlası Avrupalı tedarikçilerden, yüzde 30'undan fazlası ise İngiltere ve Türkiye'den geliyor" dedi.

Ford Otosan'ın Kocaeli'deki Gölcük ve Yeniköy tesisleri, Avrupa pazarına yönelik ticari araç üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

L'argus'un aktardığı verilere göre Ford Otosan, 2021-2025 yılları arasında Türkiye'deki fabrikalarına 2,2 milyar avro yatırım yaptı.

Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi üreticilerin Türkiye'deki fabrikaları, Avrupa otomotiv sektörünün üretim ve tedarik süreçlerinde önemli rol üstleniyor.

"Made in Europe" planında Türkiye'de üretilen araçların ve parçaların nasıl değerlendirileceğine ilişkin nihai karar henüz verilmedi.

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