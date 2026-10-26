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Gabon açıklarında petrol platformu battı: 1 ölü, 4 kayıp

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Gabon açıklarında Prospector 5 adlı petrol platformunun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Platformdaki 115 kişiden 110’u kurtarılırken olayla ilgili teknik soruşturma başlatıldı.

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Gabon açıklarında bulunan Prospector 5 adlı petrol platformunun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Platformda bulunan 115 kişiden 110’u kurtarıldı.

Gabon’un Mayumba kıyıları açıklarındaki Dussafu Marin ruhsat sahasında faaliyet gösteren platform, cumartesi gecesi TSİ 23.40’ta battı. Platformun sahibi Borr Drilling şirketi, ilk belirlemelere göre rutin ön yükleme faaliyetleri sırasında meydana gelen delinme veya zemin çökmesinin ani stabilite kaybına yol açtığını bildirdi.

KAYIPLAR İÇİN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Gabon Petrol ve Gaz Bakanlığı, kayıp 4 kişiye ulaşmak amacıyla kriz masası kurarak arama-kurtarma operasyonu başlattı.

Gabon Petrol Bakanı Clotaire Kondja, platformun batış nedeninin belirlenmesi için resmi teknik soruşturma başlatılması talimatı verildiğini açıkladı.

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DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN BULGUYA RASTLANMADI

Gabon hükümeti yetkilileri, olayın ardından herhangi bir kimyasal sızıntı veya deniz kirliliği belirtisinin tespit edilmediğini bildirdi. Çevre müdahale ekiplerinin ise kıyı şeridini ve yakındaki Mayumba Milli Parkı’nı korumak amacıyla hazır bekletildiği kaydedildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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