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Gafların efendisi! Biden unutulmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nın 46’ncı Başkanı olan Joe Biden, son dönemde yaptığı gaflar ile gündeme damgasını vurdu.

Sağlığı ile ilgili eleştiriler karşısında adaylıktan çekilen Biden’ın gaflarından birkaçını sizin için derledik:

- NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’i “Başkan Putin geliyor” kürsüye davet etti.

- Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ilgili bir soruya da “Başkan yardımcısı Trump’ı aday olarak öneriyorum” dedi.

- 81 yaşındaki Biden, Genelkurmay Başkanı’nı kürsüye çağırırken, “Genelkurmay Başkanı” ifadesi yerine “Başkomutan” dedi. Ancak “Başkomutan” kendisiydi.

- Gazze’ye yardım malzemelerinin ulaşmaması ile ilgili olarak Mısır’ı suçlarken, Mısır yerine “Meksika” dedi ve “Meksika liderini aradım, ikna ettim” diye konuştu.

- 1996’da ölen Fransız lider François Mitterand ile 2021’deki G7 zirvesinde konuştuğunu iddia etti ve “Kendisini iyi gördüm” ifadelerini kullandı.

- Biden, Beyaz Saray’da İngiltere başbakanı olarak Rishi Sunak’ı ağırladığında ona yanlışlıkla “Sayın Başkan” diye hitap etti. Ardından hemen kendini düzeltti ve “Az önce rütbenizi indirdim Sayın Başbakan” diye şaka yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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