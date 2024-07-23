Gafların efendisi! Biden unutulmayacak

ABD’nın 46’ncı Başkanı olan Joe Biden, son dönemde yaptığı gaflar ile gündeme damgasını vurdu.

Sağlığı ile ilgili eleştiriler karşısında adaylıktan çekilen Biden’ın gaflarından birkaçını sizin için derledik:

- NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’i “Başkan Putin geliyor” kürsüye davet etti.

- Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ilgili bir soruya da “Başkan yardımcısı Trump’ı aday olarak öneriyorum” dedi.

- 81 yaşındaki Biden, Genelkurmay Başkanı’nı kürsüye çağırırken, “Genelkurmay Başkanı” ifadesi yerine “Başkomutan” dedi. Ancak “Başkomutan” kendisiydi.

- Gazze’ye yardım malzemelerinin ulaşmaması ile ilgili olarak Mısır’ı suçlarken, Mısır yerine “Meksika” dedi ve “Meksika liderini aradım, ikna ettim” diye konuştu.

- 1996’da ölen Fransız lider François Mitterand ile 2021’deki G7 zirvesinde konuştuğunu iddia etti ve “Kendisini iyi gördüm” ifadelerini kullandı.

- Biden, Beyaz Saray’da İngiltere başbakanı olarak Rishi Sunak’ı ağırladığında ona yanlışlıkla “Sayın Başkan” diye hitap etti. Ardından hemen kendini düzeltti ve “Az önce rütbenizi indirdim Sayın Başbakan” diye şaka yaptı.