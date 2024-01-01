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    Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrailli gazete protestoları böyle duyurdu

    Bugün milyonlar Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde bir araya geldi. Filistin ve Türk bayraklarının açıldığı, 7'den 70'e herkesin katıldığı tarihi buluşma, uluslararası medyada da geniş yer buldu. İsrail basını da yürüyüşü manşetlerine taşıdı.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bugün İstanbul aylardır süren Gazze'deki katliamlar ve geçtiğimiz haftalarda şehadete ulaşan şehitlerimiz için yollara döküldü. Tarihi yürüşte Galata Köprüsü, Eminönü Meydanı doldu taştı.

     Tarihi yürüyüşe dünya basını da büyük ilgi gösterdi. 

    DÜNYA GALATA'DAKİ YÜRÜYÜŞÜ KONUŞTU

    İngiltere merkezli The New Arab, "On binlerce Türk, İsrail'in Gazze'deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti. Türk ve Filistin bayraklarını sallayan protestocular, sloganlar atarak Boğaziçi'ndeki Galata Köprüsü'ne yürüdü." denildi.

    Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ikonik camilerinde sabah namazını kılmasının ardından başladığı hatırlatıldı.

    Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrailli gazete protestoları böyle duyurdu

    Terör örgütü PKK'nın Türk askerlerine yönelik hain saldırılarına tepki gösterilen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da dikkat çekildiği bildirildi.

    Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrailli gazete protestoları böyle duyurdu

    YÜRÜYÜŞ İSRAL BASININDA DA YER ALDI

    Katar merkezli Al Jazeera, mitingden karelere yer verdi, kalabalığa dikkat çekildi.

    The Times of Israel, İstanbul'da on binlerce kişinin Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto ettiğini yazdı. Protestocuların, ellerinde bayraklarla "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.

    Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrailli gazete protestoları böyle duyurdu

    France 24 ise haberi "İstanbul'da on binlerce kişi İsrail karşıtı protesto düzenledi"başlığı ile verdi.

    Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrailli gazete protestoları böyle duyurdu

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GalataYürüyüşDünya Basını
    Haberler > Dünya > Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrailli gazete protestoları böyle duyurdu
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