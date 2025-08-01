Pasifik'te savaş provası! ABD destroyeri ilk kez açık denizde füze yükledi

ABD Donanması’nın "Büyük Ölçekli Küresel Tatbikat 2025" kapsamında yürüttüğü bu yüksek riskli operasyon, USNS Gopher State adlı vinç gemisinin yardımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta 3 füze kutusu, Farragut’un hem ön hem de kıç kısmındaki 96 hücreli dikey fırlatma sistemine (VLS) başarıyla aktarıldı.

Dönemin Donanma Bakanı Carlos Del Toro, denizde yeniden silahlanma kapasitesinin "Pasifik’te yaşanabilecek muhtemel çatışmalar için kritik önemde" olduğunu söyledi:

"Denizde yeniden silahlanma kabiliyeti olmadan, savaşçılarımız binlerce mil ötedeki limanlara dönmek zorunda kalır."

ÇİN'E DOĞRUDAN MESAJ: SAVAŞ UZAKTA OLMAYACAK

ABD'li askeri yetkililer, bu manevrayı doğrudan Çin’in Hint-Pasifik'teki artan tehditleriyle ilişkilendirdi. Uçtan uca donatılmış destroyerler ve nükleer denizaltılarla bölgede güç gösterisi yapan Pekin’e karşı Washington yönetimi, savaş gemilerinin limana dönmeden "yüzer savaş üssü" gibi faaliyet gösterebilmesini hedefliyor.

ABD Donanması Yarbayı John Sefcik, "Denizde güvenli ve etkin şekilde füze ikmali yapmak artık bir savaş becerisidir" dedi. Deniz Kuvvetleri Seferi Lojistik Destek Komutanı Tuğamiral Charles Kirol ise bu becerinin, "meydan okuma peşindekiler için denklemi karmaşıklaştıran bir avantaj" olduğunu vurguladı.

TİCONDEROGA SINIFI KRUVAZÖRDE İLK ADIM ATILMIŞTI

Operasyon, USS Chosin adlı kruvazörün 2024 Ekim'inde Pasifik’te benzer bir yeniden silahlandırma tatbikatı gerçekleştirmesinin ardından gelen ikinci hamle oldu. Ancak o tatbikatta yalnızca bir füze kutusu yüklenmişti. Farragut operasyonu ise eşzamanlı çift yükleme ile bir ilki temsil ediyor.

DONANMA, ÇİN'İN HEDEF ALABİLECEĞİ ÜSLERDEN BAĞIMSIZ HAREKET ETMEYİ HEDEFLİYOR

Uzmanlara göre, dağıtılmış deniz operasyonları konsepti, Çin'in batı Pasifik’teki ABD üslerini ilk günde vurabileceği varsayımına dayanmakta. Bu nedenle ABD, donanmasını uzak denizlerde kendi başına hayatta kalabilecek şekilde donatmaya çalışıyor.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nden Tom Shugart, bu stratejinin Çin tehdidi karşısında kaçınılmaz olduğunu belirtti: