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Pasifik'te tehlikeli yakınlaşma! Çin ve Japon savaş uçakları gökyüzünde burun buruna geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pasifik&#039;te tehlikeli yakınlaşma! Çin ve Japon savaş uçakları gökyüzünde burun buruna geldi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pasifik Okyanusu üzerinde devriye uçuşu yapan Japon savaş uçağı, Çin'e ait bir askeri uçakla 45 metreye kadar yaklaşarak tehlikeli bir karşılaşma yaşadı. Japon Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Shandong uçak gemisinden kalkan Çin uçağının tehlikeli manevralar yaptığını belirtirken, Tokyo yönetimi de bu tür uçuşlara son verilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Çin'e ait iki uçak gemisinin 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya yakınlarında görüldüğü bildirildi.

Pasifik Okyanusu semalarında devriye gezen Japon donanmasına ait bir savaş uçağının, Çin'in askeri uçağıyla kritik mesafede karşı karşıya geldiği bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İKİ SAVAŞ UÇAĞI ARASINDAKİ MESAFE 45 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Açıklamada, Japon donanmasına ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiği bildirildi. Çin'e ait savaş uçağının, uçak gemisi Shandong'dan kalkışının ardından Japon askeri uçağıyla 45 metre mesafede uçtuğu belirtildi.

Pasifik'te tehlikeli yakınlaşma! Çin ve Japon savaş uçakları gökyüzünde burun buruna geldi - 1. Resim

Söz konusu uçağın geçen hafta tehlike arz eden manevralarda bulunduğu aktarılan açıklamada, Japon hükümetinin Çin'den bu tür uçuşlara son vermesini talep ettiği aktarıldı.

ÇİN UÇAK GEMİLERİ JAPONYA YAKINLARINDA

Öte yandan Japonya hükümeti, Çin'e ait aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran tarihleri arasında Japonya yakınlarında görüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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