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Savaş uçakları havalandı! Japonya-Çin arasında 'casus uçak' krizi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Savaş uçakları havalandı! Japonya-Çin arasında &#039;casus uçak&#039; krizi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya üzerinde her geçen gün artan gerilime bir yenisi daha eklendi. Japonya ve Çin arasında krize sebebiyet veren 'casus uçak' Japon hava sahasını ihlal etti. Japonya ihlali önlemek amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Japonya hükümeti, Çin'e ait bir Y-9 casus uçağının bugün Danjo Adaları'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Çin bölgedeki hava ihlallerine devam ediyor. Japonya hükümeti, Çin'e ait bir Y-9 casus uçağının Danjo Adaları'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. 

Açıklamada, yerel saatle 11.29'ta gerçekleşen ihlalin 2 dakika sürdüğü ve önlem amacıyla Japon savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ihlali “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirirken, protesto amacıyla Çin'in Tokyo'daki büyükelçilik yetkilisinin çağrıldığını ve gelecekte bu tür ihlallerin önlenmesini talep ettiklerini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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