Savaş uçakları havalandı! Japonya-Çin arasında 'casus uçak' krizi

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Ağustos 2024 11:55 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 12:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Dünya üzerinde her geçen gün artan gerilime bir yenisi daha eklendi. Japonya ve Çin arasında krize sebebiyet veren 'casus uçak' Japon hava sahasını ihlal etti. Japonya ihlali önlemek amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

İlgili Haberler Sokak ortasında dehşet! Gözü dönen taksici polisin yanında esnafı vurdu