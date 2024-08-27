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Kavgayı ayırmaya diye girdi, esnafı vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kavgayı ayırmaya diye girdi, esnafı vurdu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de Ali B. ile bölgedeki esnaf ile kavga ettiği sırada araya giren taksici Berk D. tartışmanın büyümesine neden olarak, esnaflardan Volkan U'yu ateş ederek yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.

Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

Ali B'nin birkaç kişi tarafından darbedildiğini gören taksici Berk D, araya girerek kavganın taraflarından kokoreççi Volkan U. ile tartışmaya başladı.

Berk D, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla Volkan U'ya ateş ederek yaraladı.

TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kavga anı ve iş yerinde bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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