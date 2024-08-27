Kavgayı ayırmaya diye girdi, esnafı vurdu

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de Ali B. ile bölgedeki esnaf ile kavga ettiği sırada araya giren taksici Berk D. tartışmanın büyümesine neden olarak, esnaflardan Volkan U'yu ateş ederek yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.