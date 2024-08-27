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Köy ondan soruluyor! 72 yaşındaki Fikriye Nine, köye muhtar oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fikriye Yavuz (72), 8 hanenin yaşadığı İpekçayır köyüne muhtar oldu. Yeni muhtar, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı ve ilçe çalışanlarından yapacağı hizmetler için destek istedi.

Oltu’nun İpekçayır köyünde 31 Mart yerel seçimlerinde mahalle muhtarlığına iki muhtar adayı vardı; 12 seçmeni olan mahallenin seçim sonrası iki muhtar adayı da 6'şar oy aldı, daha sonra Seçim Kurulu Şaban Yavuz ile Hasan Yavuz arasında kura çekti. Kura sonucunu Seçim Kurulu Şaban Yavuz’a teslim etti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Şaban Yavuz hastalanarak vefat edince boşalan muhtarlık makamı, köy heyetinde olan 72 yaşındaki Fikriye Yavuz'a verildi.

Köy ondan soruluyor! 72 yaşındaki Fikriye Nine, köye muhtar oldu - 1. Resim

HİZMETLERİ SIRALAYIP DESTEK İSTEDİ

Yeni Muhtar Fikriye Yavuz'un ziyaretine giden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ile Oltu AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz köyde incelemelerde bulunurken, yeni muhtar köyüne yapılacak hizmetleri bir bir sıraladı, başkanlardan destek istedi.

Köy ondan soruluyor! 72 yaşındaki Fikriye Nine, köye muhtar oldu - 2. Resim

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Muhtar Fikriye Yavuz'un köyü için taleplerine kayıtsız kalmadı; acil olarak fırın, içme suyu ve köy yolunun genişletilmesini istedi. Başkan Adem Çelebi, "Bugün İpekçayır köyünün sorunlarını yerinde inceleyip bunlarla ilgili çözüm üretmek adına köyümüzü ziyaret ettik, hem de Oltu’muzda ilk ve tek olan kadın muhtarımızı, Fikriye teyzemizi ziyarete geldik. 

Köy ondan soruluyor! 72 yaşındaki Fikriye Nine, köye muhtar oldu - 3. Resim

ESKİ MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Fikriye teyzemiz muhtarlık seçimlerinde aza olarak yazıldı. Seçilen muhtarımız Allah rahmet eylesin, seçildikten sonra rahmetli olunca Fikriye teyzemiz birinci aza olarak muhtar olarak atandı. Şu an muhtarlık görevine devam ediyor. Biz de Fikriye teyzemizden İpekçayır köyünün sorunlarını dinledik. İlk aşamada yapılması gerekenleri teyit ettik. İnşallah en kısa sürede gerekeni yaparak Fikriye teyzemizin muhtarlık görevinde başarılı olmasını sağlayacağız" dedi.

Köy ondan soruluyor! 72 yaşındaki Fikriye Nine, köye muhtar oldu - 4. Resim

"BEN ADAY OLDUM, ANNEM MUHTAR OLDU"

Diğer muhtar adayı Fikriye Yavuz’un oğlu Hasan Yavuz, "Amcam Şaban Yavuz ile birlikte seçime girdik. Oylarımız eşit çıkınca Seçim Kurulu kura ile amcama muhtarlığı verdi. Daha sonra amcam hastalandı, vefat etti. Aza olan annem Fikriye Yavuz’a muhtarlık verildi, ben muhtar adayı oldum kazanamadım ama annem birinci aza olduğu için muhtar oldu. Ben bundan sonra anneme destek olacağım" dedi. Köy sakinleri ise Fikriye Yavuz’un muhtar olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Köy ondan soruluyor! 72 yaşındaki Fikriye Nine, köye muhtar oldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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