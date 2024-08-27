ABD'de yeni virüs alarmı! Sivrisinekten insana bulaşıyor, yakalananların yüzde 30'u ölüyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli önlemler almak için harekete geçildi.

Dünyada sivrisinek ısırması ile bulaşan Batı Nil Virüsü alarmı verilmişken, ABD'den gelen yeni virüs haberi paniğe neden oldu. Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli önlemler almak için harekete geçildiği belirtildi.

VİRÜS 80'Lİ YAŞLARDAKİ BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.

Bunun bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu söyleyen Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

HAFTA BOYUNCA İLAÇLAMA YAPILACAK

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle ise hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

Bölge sakinlerine seslenen Randle, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu. Öte yandan açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

AKŞAM SAATLERİNDEKİ AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNE YASAK

Yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

NADİR VE ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

TEDAVİSİ YOK

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.