İstanbul'a kar sürprizi! Lapa lapa yağacak, Orhan Şen canlı yayında tarih verdi

1 Ocak 2024 20:00 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 20:05

Türkiye son yarım asrın en sıcak kışını yaşıyor. 2023 Kasım ayının ortalama sıcaklığının 12,5 derece olarak ölçülürken, birçok vatandaş İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneline ne zaman kar yağacığını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen canlı yayında tarih vererek İstanbullulara sevindiren haberi verdi.

Prof. Dr. Şen "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusuna CNN Türk canlı yayınında cevap verdi. Balkanlardan gelen meşhur soğuk havanın yakında geleceğini söyleyen Şen, 10 gün sonrasını işaret etti. Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL'DA 10 GÜN SONRA KAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi Balkanlar'dan soğuk hava kütlesi geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. İlk defa CNN TÜRK ekranlarından söyleyelim. Henüz 10 gün var, bu olasılık artabilir. Marmara Bölgesi'nden başlayarak Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 5-6 dereceye düşeceği, hatta Trakya'da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava, yağışlı hava geliyor. Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum. Kaç santim yağacağını ise ilerleyen günlerde yine CNN TÜRK ekranlarında bildiririz.

"KIŞIN GEÇ GELMESİNİN YAZ SICAĞI İLE İLGİSİ YOK"

Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz.

"PERŞEMBE - CUMA GİBİ ETKİLİ OLUR"

3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem.

ISI ADASI ETKİSİ

İstanbul'da ısı adası etkisi her zaman geçerli. Bu kadar insanın yaşadığı şehirde çevresindeki şehirlere göre 3-4 derece fazla oluyor. Bunu bertaraf edecek bir sistem geliyor. Bunun dışında Trakya'da sıfır derecede olacak. Isı adası sistemi kar yağışını engelliyor büyük şehirlerde. Bu seferkinde olacak gibi görünüyor.