Kara kış kapıda! Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için net tarih verdi: Geri sayım başladı, son 10 gün…

1 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 16:12

Aralık ayında mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları Ocak ayında da etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar ‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman geliyor? Bugün hava durumu nasıl?’ sorularını araştırırken ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den yeni bir son dakika uyarısı geldi. Kara kış geliyor. Atkı ve eldivenlerinizi hazırlayın. Kerem Ökten, 11 Ocak’ı işaret etti ve müjdeyi verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KEREM ÖKTEN NET TARİH VERİP DUYURDU: İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI MÜJDESİ

Daha önce İstanbul’a ne zaman kar yağacağını doğru tahmin eden Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kar yağışı için 11 Ocak’ı işaret eden Ökten, “İstanbul’da kesin kar yağışı için tarih veriyorum. 11 Ocak…” ifadelerini kullandı.