Japonya'da huzurevinin önünde facia! 73 yaşındaki kadın kanlar içinde kaldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Japonya'nın Akita eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın ayı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadının başı ve yüzünden yaralandığı bildirildi.
Korkunç olay Japonya'da yaşandı. Devlet televizyonu NHK'nin yerel emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Akita eyaletinde engelli kişilerin kaldığı bir bakımevinin önünde 73 yaşındaki bir kadın baygın ve kanlar içinde bulundu.
YAŞLI KADINA AYI SALDIRDI
Polislerin, bakımevinin kameralarını incelemesi sonucu kadına bir ayının saldırdığı belirlendi. Bakımevinde kaldığı tespit edilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başı ve yüzünden yaralanan yaşlı kadının sağlık durumuna yönelik henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Japonya'da haziran ayından bu yana kentsel bölgelerde ayı saldırılarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı