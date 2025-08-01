Japonya'da huzurevinin önünde facia! 73 yaşındaki kadın kanlar içinde kaldı

Korkunç olay Japonya'da yaşandı. Devlet televizyonu NHK'nin yerel emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Akita eyaletinde engelli kişilerin kaldığı bir bakımevinin önünde 73 yaşındaki bir kadın baygın ve kanlar içinde bulundu.

YAŞLI KADINA AYI SALDIRDI

Polislerin, bakımevinin kameralarını incelemesi sonucu kadına bir ayının saldırdığı belirlendi. Bakımevinde kaldığı tespit edilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başı ve yüzünden yaralanan yaşlı kadının sağlık durumuna yönelik henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Japonya'da haziran ayından bu yana kentsel bölgelerde ayı saldırılarına sıkça rastlanıyor.