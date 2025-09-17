Gazze’de iletişim koptu! İsrail ana hatları vurdu, internet kesildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail saldırılarının hedef aldığı iletişim hatları nedeniyle sabit internet ve telefon erişimi kesildi.

Filistinli telekomünikasyon şirketlerinin yaptığı açıklamaya göre, Gazze kenti ve kuzey vilayetlerinde iletişimi sağlayan bazı ana hatların vurulması sonucunda erişim durdu.

Saldırılar devam ederken, ekiplerin risk altında onarım çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, Gazze'nin birçok bölgesinde internetin tamamen kesildiğini aktardı.

SALDIRILARIN AĞIRLIK NOKTASI: KUZEY GAZZE

İsrail ordusu, gece boyunca 50 hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıların çoğunun Gazze kentini hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çok katlı yapılar ve evler bombardımanda yıkıldı.

Diğer yandan İsrail ordusu, Güney Komutanlığı'na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde geniş çaplı kara harekatı başlattı.

İsrail ordusu, saldırı kapsamında çok sayıda noktanın vurulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla Gazze şehrine doğru ilerlediği anlara ait yeni görüntüleri paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...