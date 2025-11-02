Harvard Tıp Fakültesi’nde patlama! Maskeli iki kişi aranıyor

ABD’nin en köklü üniversitelerinden Harvard Tıp Fakültesi’nde sabaha karşı saldırı düzenlendi.

Boston’un Longwood Kampüsü’ndeki binada meydana gelen şiddetli patlamada büyük panik yaşandı.

Boston polisi, olayın ardından güvenlik kameralarına yakalanan iki şüphelinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

PATLAMA DÖRDÜNCÜ KATTA MEYDANA GELDİ

Patlama, saat 03.00 civarında Harvard Longwood Kampüsü’nün Goldenson binasında meydana geldi.

Boston polisi ve üniversite yetkilileri, bilinmeyen bir cihazın dördüncü katta infilak ettiğini açıkladı.

Olay anında iki kişinin binadan hızla kaçtığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Boston Globe’un haberine göre, üniversite görevlileri alarmı kontrol etmek için binaya girmeye çalıştı, ancak şüphelileri durduramadı.

NBC Boston, polis departmanının maskeli ve kapüşonlu iki kişiye ait güvenlik görüntülerini Cumartesi günü yayımladığını aktardı.

İTFAİYE: PATLAMA KASITLI

Boston İtfaiye Departmanı, patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini doğruladı.

Ekipler binada ikinci bir cihaz olup olmadığını araştırdı ancak başka bir patlayıcıya rastlanmadı.

Yetkililer, hiçbir yaralanma olmadığını, ancak binanın ciddi güvenlik önlemleri altına alındığını açıkladı.

FBI SORUŞTURMAYI ÜSTLENDİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı “öncelikli güvenlik tehdidi” olarak değerlendirerek soruşturmaya dahil oldu.