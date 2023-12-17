Gazze’de insani felaket! İsrail’in acımasız zulmü durmak bilmiyor, onlarca kişiyi diri diri toprağa gömdüler

17 Aralık 2023 11:33 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:36

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin çekildiği Kemal Advan Hastanesinde bir "insani felaket" yaşandığını dile getirdi. Kemal Advan Hastanesinde yaşananlar kan dondurdu. İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından hastaneye giden Filistinli bir gazeteci ise "Onlarca hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü" ifadesini kullandı. Şerif, kedilerin hastane avlusundaki cansız bedenleri kemirmeye başladığını söyledi.

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET!

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, insani felaket gerçekleştirdi, Kemal Advan Hastanesini askeri kışlaya çevirdi, sağlık personeli ile yaralıları kasten aşağıladı" dedi.

Berş, İsrail'in tahliyesini engellediği 12 bebeğin hala kuvözde su ve besinden yoksun olduğunu belirtti. Filistinli sağlık yetkilisi ayrıca İsrail güçlerinin, hastane ve çevresindeki ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını söyledi.

“ONLARCA KİŞİ DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜ”

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından hastaneye giren Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif ise X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü" ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN ZULMÜ BİTMİYOR

İsrail güçlerinin hastane bahçesinde yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, "vahşice" buldozerlerle yıktığını dile getiren Şerif, kedilerin hastane avlusundaki cansız bedenleri kemirmeye başladığını paylaştı. Görgü tanıkları da İsrail araçlarının hastanenin bahçesi ile otopark kısmının altını üstüne getirdiğini ve hastane binasını top mermileriyle doğrudan hedef alındığı ifade edildi.