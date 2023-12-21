Gazze'de sağlık sistemi çöktü! DSÖ: 'Sadece 4 hastane asgari seviyede hizmet veriyor'

21 Aralık 2023 14:20 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:22

İsrail'in hedefinde yine hastaneler var. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamasında, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılardan dolayı hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve yaralıların öldüğünü belirtti:

"İki gün öncesine kadar El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki yaralıların ameliyat edilebildiği son hastaneydi. Ancak ekibimiz bugün, uzman, elektrik, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ya da tamamen yok olması nedeniyle ameliyathanelerinin artık çalışmadığını öğrendi.

Bu vaziyette, Gazze'nin kuzeyinde işlevsel bir hastane kalmadı. Yalnızca 4 hastane asgari düzeyde faaliyet göstermekte ve sınırlı derecede bakım sağlayabilmektedir."

YETERSİZLİK NEDENİYLE YÜZLERCE YARALI ÖLÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamasında, Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğünün vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Tıp Kompleksindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yüzlerce yaralı hayatını kaybediyor." ifadelerini kulandı.

Filistin Kızılayı da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan ambulans merkezlerinin dün akşamdan bu yana İsrail ordusu tarafından kuşatma altında tutulduğunu ve civarına yönelik bombardımanının devam ettiğini açıkladı.