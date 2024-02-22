Gazze'deki gıda krizini gözler önüne seren kare! Yürek sızlattı

7 Ekim'den bu yana İsrail katliamının sürdüğü Gazze'de, bir yandan da gıda krizi yaşanıyor. Ambargo altındaki kentte açlıkla mücadele yaşanırken; eşi yeni doğum yapan bir adamın karısına süt yapması için bir parça et ve bir avuç pirinç bulduğunu gösterdiği paylaşım yürek sızlattı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 139 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 410’a, yaralananların sayısı ise 69 bin 465’e yükseldi. 30 bine yakın masum insanın can verdiği kentte, diğer yandan ambargo ve saldırılar nedeniyle gıda krizi yaşanıyor.

AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Anneler açlıkla mücadele ederken, çocuklarını besleyecek herhangi bir gıdayı güçlükle buluyor. Bazen de bulamıyor... Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

UN YERİNE HAYVAN YEMLERİNİ ÖĞÜTÜYORLAR BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

BM, GIDA YARDIM DAĞITIMINI ASKIYA ALDI Tüm bunların yanında Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’na (WFP), Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gıda yardımı dağıtımını askıya alma yönündeki karar aldı. İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Filistin hükümeti ise bundan “derhal” vazgeçme çağrısında bulundu. İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde dördüz doğuran İman el-Mısri, 2 aylık bebekleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Deyr el-Balah kentindeki Birleşmiş Milletler’e ait bir okulda ailesiyle birlikte yaşayan Mısri, zor şartlarda hayatta kaldıklarını söyledi.

Hamileyken ailesiyle birlikte sığındıkları Beyt Hanun Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na gittiklerini belirten Mısri, daha sonra ise sığınma merkezine dönüştürülen bir okula yerleştiklerini ifade etti. Mısri, "Sığınma merkezinde çocuklarım için hijyen, ısınma, yiyecek ya da bebek bezi yok. Onlara süt ve yiyecek bulmakta zorlanıyorum” dedi.

"KÜÇÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ"

Gazze'de yaşayan Hamza isimli bir adam, sosyal medyada yeni doğum yapan karısına süt yapması için bulabildiği bir avuç gıdayı paylaştı. O paylaşımda yazan not ise yürekleri sızlattı: "Bu yemeği karıma doğum hediyesi olarak yaptım. Küçük olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu et parçaları 70 dolar ve bu pirinç taneleri 25 dolar. Burada hediye olmaya layık bir değere sahip.

"HER YERİ ARADIM AMA SÜT BULAMADIM"

Ali doğmadan önce bir kap yeni doğan sütü temin etmek için çok uğraştım ama bir şey bulamadım. Ben de belki doğduğu gün, hastanenin ona bir kap süt verebileceğini söyledim. Doğumundan sonra beslenme yetersizliğinden dolayı annesinin sütü gelmedi. Her yeri aradım süt bulamadım. Yedi saat sonra kadınlardan biri süt verdi. Kuzeyde kuşatma altındayız..."