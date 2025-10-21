Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gençlerde saldırganlığı artırıyor: Meksika'da şiddet içerikli oyunlara vergi getirilecek!

Gençlerde saldırganlığı artırıyor: Meksika'da şiddet içerikli oyunlara vergi getirilecek!

Meksika hükümeti, gençlerde saldırganlık ve kaygıyı artırdığı öne sürülen şiddet içerikli video oyunlarıyla ilgili yasa tasarısını onayladı. Bu düzenlemeye göre; C ve D kategorisine giren şiddet ve yetişkin içerikli oyunlar, yüzde 8 vergiye tabii tutulacak. Meksika Hükümeti, bu düzenlemenin diğer ülkelere karşı emsal oluşturabileceğinin altını çiziyor.

Meksika Hükümeti, uzun süredir üzerinde çalıştığı yasa tasarısını onayladı. Bu yasa tasarısına göre; şiddet içerikli video oyunlarına yüzde 8 vergi uygulanacak. Yeni vergi, ülkenin oyun derecelendirme sisteminde C ve D kategorisindeki oyunları kapsıyor. C sınıfı, 18 yaş ve üzeri oyunculara hitap eden oyunları tanımlarken D sınıfı ise yalnızca yetişkin içerikli oyunları ifade ediyor.

Yetkililer, bu adımın gençler üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmayı hedeflediğini belirterek, şiddet temalı oyunların gençlerde saldırganlık, kaygı ve sosyal izolasyon gibi davranışsal sorunlara neden olabildiğini söylüyor.

Yeni vergi, hem dijital hem de fiziksel oyunlara uygulanacak ve ücretsiz oyunlar da kapsama alınacak. Bu durumda vergi, oyun içi satın alımlar üzerinden tahsil edilecek.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ NEDENİYLE ROBLOX'A SORUŞTURMA 

TRT'de yer alan bilgilere göre; ABD’nin Florida eyaleti başsavcısı James Uthmeier tarafından çevrim içi oyun platformu Roblox hakkında ceza soruşturması başlatıldı. James Uthmeier, bu platformun “çocuk istismarcıları için bir üreme alanına dönüştüğünü” ve "çocukların güvenliğini tehlikeye attığını" ifade etti.

Uthmeier, X platformunda yayımladığı videoda Roblox’un “çocuklardan para kazanırken onları korumakta başarısız olduğunu” belirtti. “Çocuklarımızın istismar edilmesine izin verdiler.” diyen başsavcı, savcılığın platformdaki muhtemel suç faaliyetleriyle ilgili delil toplamak amacıyla cezai celpler gönderdiğini açıkladı.

