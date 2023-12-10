Uzman isim uyardı: Sosyal medya ve şiddet içerikli oyunlar akran zorbalığını artırıyor

10 Aralık 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 14:38

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son zamanlarda sosyal medya kullanımının artması ve şiddet içerikli oyunlara ilginin büyümesiyle okullardaki akran zorbalığı yaygınlaşmaya başladı. Özellikle okullarda sözlü, fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan çocuklar, ileri yaşlarda daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Çocuğa yönelik gözetimin artırılmasını söyleyen Uzman Psikolog Sümeyra Bilgiç, "Dijital oyunlarda saldırgan davranışlar olabiliyor. Çocuklar gördükleri yanlış akımları, oyunları arkadaşlarına uygulamak isteyebiliyorlar. Dolayısıyla ergenlik çağına kadar çocuklar özellikle takip edilmeli" diye konuştu.

"ÇOCUK ZORBALIĞA MARUZ KALDIĞINI DİLE GETİRMEYEBİLİR"

Uzman Psikolog Sümeyra Bilgiç, “Zorbalığa maruz kalan çocuk, bunu ailesine söylemeyebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin, ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarını iyi tanımaları, bir davranışsal değişiklik oluyorsa bunu fark etmeleri ve ilk başta sakin bir şekilde çocukla konuşmaları gerekiyor. Çocuk eğer bir zorbalıktan bahsediyorsa, yine sakin bir şekilde hareket edilmeli; okul öğretmeni, aile ve öğrenciler iş birliğinde bu durumu beraber çözmeleri gerek” dedi.

“EBEVEYNLER, ZORBALIK YAPAN ÇOCUĞA ŞİDDET GÖSTERMEMELİ”

Zorbalığı yapan çocuğun ailesinin şiddetten kaçınması gerektiğinin altını çizen Psikolog Sümeyra Bilgiç, “Aile sakin kalmalı. Eğer şiddetli bir tepki gösterirlerse bu sefer çocuktaki zorbalık davranışları daha da artabilir ya da farklı şekilde dönüşebilir. Dolayısıyla neden bunu yaptığını sormaları; yaptığı davranışın karşı tarafta ne gibi sonuçlara yol açabileceğini konuşmaları gerekir. Burada yine öğretmen, okul ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik iş birliği içerisinde hareket ederek aslında o çocuğa bu davranış sonucunu sosyal bir sorumluluk bilincinde anlatılması iyi olabilir. Bunun bireysel bir anlatmadan ziyade, okuldaki tüm çocukların içinde bulunduğu dersler şeklinde olması daha sağlıklı olabilir” şeklinde konuştu.

"AİLE ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRİRSE ÇOCUK ZORBALIĞA DEVAM EDER"

Aile bireylerinin çocuklarının yaptıklarını normal karşılamadan, mağdur ettiği arkadaşının sorunlarına dikkat çekmesi gerektiğini söyleyen Psikolog Bilgiç, “Aileler bazen 'Benim çocuğum normal bir çocuk. Bu tür şeyler yapmaz' veya 'Ne olacak ki arkadaşlık arasında hepimiz bunları yaşadık, bundan bir sıkıntı olmaz. Bizler de aynı davranışlarla büyüdük, abartmayın' gibi tepkilerde bulunabiliyor. Ya da çocuğu çok fazla pohpohlayabiliyorlar. Bu durum, çocuğun davranışını normal görmesine sebep oluyor. Aile bu davranışı normalleştirdikçe çocuğa da anormal bir davranış gibi gelmediği için zorbalığa devam ediyor. Dolayısıyla eğitimin en başta ailelerden başlaması gerekiyor. Çünkü zorba çocuklar genellikle erken dönemde aile ilişkilerinde, aile tutumlarında, davranışlarında yaşadığı durumları arkadaşlarına göstererek hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“ERGENLİK ÇAĞINA KADAR ÇOCUKLAR ÖZELLİKLE TAKİP EDİLMELİ”

Ailelerin oldukça dikkat etmesi gereken noktaların olduğunu ifade eden Bilgiç, "Bazı oyunlar olabiliyor. Dijitalleşme arttığı için teknoloji bağımlılığı ya da oyunlar arttığından aslında çocukların nelere maruz kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla ailelerin en başta oynadığı oyunlara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu oyunlarda saldırgan davranışlar olabiliyor. Çocuklar, sosyal medyada gördükleri yanlış akımları, yanlış oyunları arkadaşlarına uygulamak isteyebiliyorlar. Dolayısıyla ergenlik çağına kadar çocuklar özellikle takip edilmeli; ne oynadığına, ne yaptığına ve ne gördüğüne dikkat edilmeli” diye konuştu.