Rusya’da daha belirgin elmacık kemiklerine ve keskin çene hatlarına sahip olmak isteyen gençlerin yüzlerine çekiçle vurduğu tehlikeli akım sosyal medyada gündem oldu. Nexta’nın X hesabında paylaşılan bir videoda görülen uygulamanın 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülürken uzmanlar, kalıcı hasar riskine karşı uyarıyor.

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Rusya’da özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve daha erkeksi bir yüz görünümü elde etmeyi amaçlayan tehlikeli 'güzellik' akımı sosyal medya gündemine oturdu. Daha çıkık elmacık kemikleri ve belirgin çene hatlarına sahip olmak isteyen kişiler, yüzlerine çekiç ve benzeri sert cisimlerle vuruyor.

Gençlerin yeni akımı pes dedirtti! Çekici kapan yüz kemiklerini parçalıyor

KEMİKLERİN DAHA FAZLA BELİRGİNLEŞECEĞİNE İNANIYORLAR

Nexta’nın X hesabında paylaşılan bir videoyla gündeme gelen uygulama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. ‘Bonesmashing’ adı verilen yöntemi deneyen kişiler, yüz kemiklerine tekrarlanan darbeler indirerek kemiklerin iyileşme sürecinde daha büyük ve belirgin hale geleceğine inanıyor. Akımın özellikle 15-26 yaş arasındaki gençler arasında yayıldığı belirtilirken, 45 yaşına kadar yetişkin erkeklerin de bu yöntemi denediği bildiriliyor.

Gençlerin yeni akımı pes dedirtti! Çekici kapan yüz kemiklerini parçalıyor

BİLİMSEL BİR KANIT BULUNMUYOR

Öte yandan ‘yüz kemiklerine zarar vererek daha çekici bir görünüm elde edilebileceği’ düşüncesinin bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. Uzmanlar, kemiklere bilinçli olarak zarar vermenin yüz hatlarını istenen şekilde belirginleştirdiğini gösteren bilimsel bir kanıt olmadığını vurguluyor. Bu nedenle güzelleşme amacıyla yapılan uygulama, beklenen sonucun aksine ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Gençlerin yeni akımı pes dedirtti! Çekici kapan yüz kemiklerini parçalıyor

Bonesmashing nedeniyle bazı kişilerin kanama yaşadığı, bazılarının ise yüzlerinin belirli bölgelerinde uyuşma hissettiği aktarılıyor. Yüz kemiklerine alınan darbeler sinirlere zarar verebiliyor, çene ve elmacık kemiklerinde kırıklara neden olabiliyor.

Uzmanlar ayrıca, tekrarlanan yaralanmaların dokularda sertleşmeye yol açabileceğini ve bu durumun düzeltilmesi için ameliyat gerekebileceğini belirtiyor.

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