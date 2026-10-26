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İlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında

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İlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında
Başlık Resmiİlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Hayvanlarda ateş, ishal ve üreme sorunlarına yol açan Shamonda virüsü, Fransa’da enfekte olan bir hastanın hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Daha önce insanlarda hastalığa neden olduğu bilinmeyen virüsle ilgili uzmanlar gelişmeleri yakından takip ederken, yetkililer halk için şu an genel bir risk bulunmadığını bildirdi.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Fransa'da Shamonda virüsü tespit edilen 60'lı yaşlarındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Lyon'da yaşadığı belirtilen hastanın ölümünün ekim ayının başında gerçekleştiği, virüsün ise daha önce tespit edildiği aktarıldı. Yetkililer, hastalığın virüsü taşıyabilen bir sivrisineğin ısırmasıyla bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

İlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında
Başlık Resmiİlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

HAYVANLARDA ATEŞ, İSHAL VE ÜREME SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Daha önce insanlarda hastalığa neden olduğu bilinmeyen Shamonda virüsü, ağırlıklı olarak sığırlarda görülüyor. Hayvanlarda ateş, ishal ve üreme sorunlarına yol açan virüsün, koyun, at, keçi ve alpaka gibi hayvanlarda da tespit edildiği belirtiliyor.

Fransa'daki 60 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesi ise, virüsün insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin bağışıklık sisteminin ciddi ölçüde zayıf olduğunu ve bu durumun enfeksiyonlara karşı savunmasızlığını artırdığını belirtti.

İlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında
Başlık Resmiİlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında

İNSANLARA BULAŞTIĞINA DAİR BİR KANIT YOK

Dailymail'in haberinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü de gelişmeleri yakından izliyor. Uzmanlar ise virüsün insanlar arasında bulaştığına veya yaygın hastalığa neden olduğuna dair şu an için kanıt bulunmadığını vurguluyor.

İlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında
Başlık Resmiİlk kez bir insanı hayattan kopardı! Sığırlarda görülen virüs mercek altında

Uzmanlar, ölümle sonuçlanan vakanın dikkatle incelenmesi gerektiğini ancak mevcut bilgiler ışığında halkın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum olmadığını ifade ediyor. Virüsün insanlarda hangi belirtilere yol açabileceği ve ağır hastalıklara ne sıklıkla neden olabileceği konusunda ise henüz yeterli bilgi bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, yeni vakaların tespit edilmesi ve virüsün muhtemel etkilerinin anlaşılması için izleme çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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