Güney Afrika’da hortum felaketi! Ortalık savaş alanına döndü, 22 kişi hayatını kaybetti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı! Her gören aynı yorumu yapıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı! Her gören aynı yorumu yapıyor

Güney Afrika’nın 2 eyaletinde çıkan hortum hayatı felç etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü felakette 22 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika’nın kıyı eyaleti KwaZulu-Natal ve Eastern Cape eyaletlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan hortum hayatı felç etti. KwaZulu-Natal eyaletine bağlı Durban kentinin kuzeyinde Tongaat kasabasında çok sayıda ev yıkıldı.

DİREK VE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bazı evlerde ise büyük hasar meydana geldi. Elektrik direkleri ve ağaçlar fırtınanın şiddetiyle devrilirken, ortalık savaş alanına döndü. Yollarda da su baskınları meydana geldi. Eyalet Başbakanı Nomusa Dube-Ncube, Durban ve çevresinde fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eastern Cape eyaletindeki Nelson Mandela Büyükşehir Belediyesinde ise hortumun ardından sel meydana geldi. 2 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.