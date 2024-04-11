Güney Kore'de iktidar partisi ağır yenilgi aldı: Başbakan istifa etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yeol ve iktidar partisi ağır bir seçim yenilgisi aldı. Yeol 'reform' sözü verirken parti lideri, Başbakan ve pek çok isim istifa etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve partisi, seçimlerde ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç muhalefetin parlamentodaki hakimiyetini artırdı ve Yeol'u bir dizi istifanın ardından "reform" sözü vermeye sevk etti. Yerel medya, Halk Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Başbakan Han Duck-soo ve bir dizi üst düzey yardımcının da istifa etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Uzmanlar, bu sonucun Yoon'u, ülkenin zayıf bir ekonomi ve giderek saldırganlaşan Kuzey Kore gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, görevde kalan üç yıl için 'topal bir başkan' haline getirdiğini söyledi.

Myongji Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Shin Yul, "Bir sonraki parlamentoda Yoon ile muhalefet arasında, özellikle de onun yönetimine karşı çok şahin bir duruş sergileme sözü veren adayların seçilmesiyle, daha da aşırı bir çatışma yaşanacak" dedi.

AFP'ye konuşan Shin Yul, "İnsanların iki partili bir işbirliği görmesi kolay olmayacak" dedi. 63 yaşındaki Yoon, Washington ve eski sömürgeci işgalci Japonya ile bağlarını geliştirirken nükleer silahlara sahip Kuzey'e karşı sert bir çizgi izledi. Ancak eski savcı, 51 milyon nüfuslu ülkede eşitsizlik, çok yüksek konut fiyatları ve genç işsizliğine kızgın olan seçmenler arasında sevilmiyor.

'YEŞİL SOĞAN' TARTIŞMASI

Muhalefet ayrıca, Kore yemeklerinin vazgeçilmezi olan yeşil soğanın fiyatını "makul" olarak nitelendirmesi ve eşinin 2.200 dolarlık bir tasarımcı çantasını kabul ettiği bir videonun yaygın bir şekilde dolaşıma girmesi üzerine Yoon'a yüklendi.

Özel kalem müdürü Lee Kwan-sup'a göre Yoon, "Genel seçimlerde ifade edilen halkın iradesini alçakgönüllülükle onurlandıracağım, devlet işlerinde reform yapacağım ve ekonomiyi ve insanların geçimini istikrara kavuşturmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

PARLAMENTODA SANDALYE SAYILARI NASIL DEĞİŞTİ?

Tüm oyların sayılmasıyla birlikte Ulusal Seçim Komisyonu ve büyük yayın kuruluşlarından gelen sonuçlar, Yoon'un muhafazakar Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) parlamentodaki 114 sandalyeden sadece 108'e düştüğünü gösterdi. Seçimin en büyük kazananı ise Lee Jae-myung'un Demokratik Partisi (DP) ve ortağı oldu ve bu partinin sandalye sayısı 156'dan 175'e yükseldi.

Eski Adalet Bakanı Cho Kuk liderliğinde yeni kurulan Kore'nin Yeniden İnşası Partisi, iki ana partinin hoşnutsuzluğundan faydalanarak 12 sandalye kazandı. Ancak bu ezici üstünlük sandık çıkış anketlerinin gösterdiğinden daha az etkili oldu ve tüm muhalefet partilerinin toplamı 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te 200 sandalyelik süper çoğunluğun gerisinde kaldı. Güney Kore'de ilk turda seçilen sandalyeler ve nispi temsilin bir karışımı kullanılmakta ve tek bir yasama meclisi bulunmakta. Başkanlar yalnızca beş yıllık bir dönem için görev yapabilmekte.

LEE'NİN NEŞESİ

Sonuç, 2022'de başkanlık seçimini Yoon'a karşı kıl payı kaybeden ve Ocak ayında kampanya sırasında boynundan bıçaklanan 60 yaşındaki Lee için tatlı bir intikam. Eski fabrika işçisi, yaptığı açıklamada "Bu Demokrat Parti'nin zaferi değil, halk için büyük bir zaferdir" dedi.

'POPÜLİZM' VE 'YOLSUZLUK' ELEŞTİRİLERİ

"Her iki taraftaki politikacılar mevcut ekonomik krizle başa çıkmak için güçlerimizi birleştirmelidir. Demokrat Parti geçim krizinin çözümünde öncülük edecektir" dedi. Lee, genç yetişkinlere nakit para yardımı, ücretsiz okul üniformaları ve doğum bakımı gibi politikalar için destek kazandı. Şimdi en üst düzey görev için bir şansı daha olabilir. Ancak eleştirmenler eski insan hakları avukatını popülist olarak nitelendiriyor ve siyasi amaçlı olduğunu reddettiği bir dizi yolsuzluk iddiasına işaret ediyor.

"Lee ve DP'nin şu anda karşı karşıya olduğu zorluklar kısa vadeden çok uzun vadede gizleniyor. George Mason Üniversitesi profesörü Byunghwan Son, partinin şu anda topladığı halk desteği, Yoon'a karşı duyulan genel hoşnutsuzluğa dayanıyor" dedi. AFP'ye konuşan Son, "Bu sınırlamalar seçim sonrası dönemde kendini gösterdiğinde halk desteğinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini göreceğiz" dedi.

YOON'UN HAYAL KIRIKLIĞI

Yoon, PPP'nin parlamentoda çoğunluğu kazanacağını ve yasama gündemini hayata geçireceğini umuyordu. Bu hedefler arasında seçmenler tarafından desteklenen ancak doktorların grevine neden olan sağlık reformları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı'nın lağvedilmesi vaadi de yer alıyordu. Ancak günlük gazete Chosun Ilbo, seçim sonuçlarının Yoon'un iktidara geldiğinden bu yana yaşadığı "en büyük siyasi krizi" temsil ettiğini söyledi.

Muhalefet, parlamentonun üçte ikisini kontrol edebilecek çoğunluğu elde edememiş olsa da, Yoon'u görevden alma girişiminde bulunabilecekleri için, başkan hala istikrarsız bir konumda bulunuyor. Kyung Hee Üniversitesi Humanitas Koleji'nden Chae Jin-won AFP'ye yaptığı açıklamada, Yoon muhalefetle birlikte çalışmanın bir yolunu bulamazsa, "iktidar partisindeki bazı grupların kendi siyasi gelecekleri uğruna uyabilecekleri bir azil olasılığı" olduğunu söyledi.