Microsoft'tan uyarı: Çin; ABD, Güney Kore ve Hindistan'daki seçimleri bozmak için yapay zeka kullanacak

Microsoft, Çin'in bu yıl ABD, Güney Kore ve Hindistan'daki seçimleri yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle bozmaya çalışacağı uyarısında bulundu.

Microsoft'un açıklamasına göre Pekin, seçmenleri iktidar yanlısı adaydan uzaklaştırmak için yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kullanarak Tayvan'da bir deneme çalışması yaptı.

Şirketin tehdit istihbarat ekibinin yayınladığı bir rapora göre, ABD'li teknoloji firması, Çin devleti destekli siber grupların 2024'te Kuzey Kore'nin de dahil olduğu yüksek profilli seçimleri hedef almasını beklediğini söyledi.

Raporda, "Hindistan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sandık başına giderken, Çinli siber aktörlerin bu seçimleri hedef almak için çalıştığını görmemiz muhtemel." ifadeleri kullanılıyor.

Microsoft, Çin'in sosyal medya aracılığıyla "bu yüksek profilli seçimlerdeki muhalif pozisyonlara fayda sağlayan" yapay zeka tarafından üretilen içerik oluşturacağını ve dağıtacağını söyledi.

Microsoft, "Bu tür içeriklerin kitleleri etkilemedeki etkisi düşük olsa da, Çin'in memleri, videoları ve sesleri artırma konusundaki artan deneyimleri devam edecek ve ileride etkili olabilir" dedi.

Microsoft raporda, Çin'in Ocak ayında Tayvan başkanlık seçimlerinde yapay zeka tarafından üretilen bir dezenformasyon kampanyası girişiminde bulunduğunu söyledi. Şirket, devlet destekli bir kuruluşun yabancı bir seçimi etkilemek amacıyla yapay zeka tarafından üretilen içerikleri kullandığını aktardı.

Microsoft, Çinli grupların ABD'de etki kampanyaları yürütmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Pekin destekli aktörlerin sosyal medya hesaplarını kullanarak "bölücü sorular" sorduğunu ve ABD seçmenlerini bölen konuları anlamaya çalıştığını söyledi.

Rapora eşlik eden bir blog yazısında Microsoft, "Bu, ABD Başkanlık seçimleri öncesinde önemli oy verme demografileri hakkında istihbarat ve hassasiyet toplamak için olabilir." diye ifade edildi.