Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore'den stratejik adım

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Güney Kore, uzaya bir casus uydusu daha fırlatarak stratejik bir başarıya imza attı. Ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uydu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılarak 45 dakikada yörüngeye ulaştı. Güney Kore, Kuzey Kore ile mücadele amacıyla 4 casus uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor.