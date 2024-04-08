Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore'den stratejik adım

Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore'den stratejik adım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore&#039;den stratejik adım

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore, uzaya bir casus uydusu daha fırlatarak stratejik bir başarıya imza attı. Ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uydu,  ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılarak 45 dakikada yörüngeye ulaştı. Güney Kore, Kuzey Kore ile mücadele amacıyla 4 casus uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor.

Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı ikinci casus uydusunun uzaya başarıyla fırlatıldığını duyurdu. Uydu, 2 saat 40 dakika sonra yer istasyonuyla iletişime geçti.

İlgili Haberler

45 DAKİKADA YÖRÜNGEDE

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatılan uydunun, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yörüngeye girdiği belirtildi.

Açıklamada, uydunun fırlatmadan yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra da yer istasyonuyla iletişim kurduğu ifade edildi.

İlgili Haberler

BU AY 1 UYDU DAHA FIRLATILACAK

Savunma Bakanı Shin Won-sik de yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore'nin de ikinci casus uydusunu bu ay içinde fırlatabileceğini kaydetti.

Güney Kore, 1 Aralık 2023'te merkezi ABD'de bulunan uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlatmıştı.

Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore'den stratejik adım - 1. Resim

4 CASUS UYDUSU DAHA GÖNDERİLECEK

Güney Kore, 2025'e kadar uzaya dört tane daha casus uydu göndermeyi planlıyor.

Kuzey Kore'nin 21 Kasım 2023'te Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmasının ardından lider Kim Jong-un bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurmuştu.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 572 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Forvet benzetmesi yapan Özel'den İmamoğlu ve Yavaş sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında - DünyaKazakistan'dan sonra Rusya'yı da sel vurdu!ABD'de korkutan anlar! Kalkış sırasında uçağın motor kapağı koptu - DünyaKorkutan anlar! Kalkış sırasında uçağın motor kapağı koptuYargılanma sırası Almanya'da! Adalet Divanı'nda soykırıma rağmen İsrail'e silah sağlamakla suçlandılar - DünyaSoykırıma rağmen İsrail'e silah sağlamakla suçlandılarMozambik'te tekne alabora oldu: 94 ölü - DünyaTekne alabora oldu! 94 kişi öldü, kayıplar var...El Salvador'dan 'ücretsiz pasaport' hamlesi! Tam 5 bin kişiye dağıtılacak - DünyaO ülkede 5 bin ücretsiz pasaport dağıtılacak: İşte detaylarEtna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü - DünyaEtna Yanardağı'nda hareketlilik! Halka şeklinde dumanlar...
Sonraki Haber Yükleniyor...