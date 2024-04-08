Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore'den stratejik adım
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Güney Kore, uzaya bir casus uydusu daha fırlatarak stratejik bir başarıya imza attı. Ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uydu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılarak 45 dakikada yörüngeye ulaştı. Güney Kore, Kuzey Kore ile mücadele amacıyla 4 casus uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor.
Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı ikinci casus uydusunun uzaya başarıyla fırlatıldığını duyurdu. Uydu, 2 saat 40 dakika sonra yer istasyonuyla iletişime geçti.
45 DAKİKADA YÖRÜNGEDE
Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatılan uydunun, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yörüngeye girdiği belirtildi.
Açıklamada, uydunun fırlatmadan yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra da yer istasyonuyla iletişim kurduğu ifade edildi.
BU AY 1 UYDU DAHA FIRLATILACAK
Savunma Bakanı Shin Won-sik de yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore'nin de ikinci casus uydusunu bu ay içinde fırlatabileceğini kaydetti.
Güney Kore, 1 Aralık 2023'te merkezi ABD'de bulunan uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlatmıştı.
4 CASUS UYDUSU DAHA GÖNDERİLECEK
Güney Kore, 2025'e kadar uzaya dört tane daha casus uydu göndermeyi planlıyor.
Kuzey Kore'nin 21 Kasım 2023'te Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmasının ardından lider Kim Jong-un bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı