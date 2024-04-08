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Haberler > Dünya > Ülkede acil durum ilan edildi! İnsan kemiğinden uyuşturucu yapmak için mezardan iskelet çalıyorlar

Ülkede acil durum ilan edildi! İnsan kemiğinden uyuşturucu yapmak için mezardan iskelet çalıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ülkede acil durum ilan edildi! İnsan kemiğinden uyuşturucu yapmak için mezardan iskelet çalıyorlar

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sierra Leone'de insan kemiğinden de yapılabilen bir uyuşturucu tüketiminin artması sonrasında acil durum ilan edildi. Polis ise iskeletlerin çalınmaması için mezarlıklarda nöbet tutuyor.

Afrika ülkelerinden Sierra Leone'da Devlet Başkanı Julius Maada Bio, yaygın uyuşturucu kullanımı nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

MEZARLIKLARDA NÖBET TUTUYORLAR

Özellikle insan kemiğinden de yapılabilen bir uyuşturucu olan Kush tüketimi kontrolden çıktığı için hükümet, mezarlıklarda güvenlik önlemleri aldı. İskeletlerin çalınmaması için polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

BBC'nin haberine göre resmi ölü sayısı yok ancak bir doktor son aylarda başkent Freetown'da yüzlerce gencin kush nedeniyle organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti. Bu madde akıl sağlığına da zarar veriyor; ülkenin kendi türünde tek kurumu olan Sierra Leone Psikiyatri Hastanesi'nde son 3 yılda kush'la bağlantılı başvurularda artış olduğu tespit edildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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