Gürcistan'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi komşudan geldi. Gürcistan'da sabaha karşı meydana gelen deprem birçok yerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı, işte son durum...
Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi dünyadan da deprem haberleri gelemeye devam ediyor. Son olarak Gürcistan sallandı. Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. İşte son gelişmeler...
GÜRCİSTAN 4,2 İLE SALLANDI
Deprem saat 05:09'da Azerbaycan sınırına yakın bir alanda meydana geldi. Büyüklüğü 4,2 olarak kaydedilen sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak belirlendi. Yere yakın gerçekleşen deprem birçok yerde kuvvetli olarak hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi