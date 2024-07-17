Gürcistan'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Son deprem haberi komşudan geldi. Gürcistan'da sabaha karşı meydana gelen deprem birçok yerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı, işte son durum...

AFAD’ın 1.145 deprem gözlem ağı tespit etti! Ülkemiz her gün 95 depremle sarsıldı

AFAD’ın 1.145 deprem gözlem ağı tespit etti! Ülkemiz her gün 95 depremle sarsıldı

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi dünyadan da deprem haberleri gelemeye devam ediyor. Son olarak Gürcistan sallandı. Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. İşte son gelişmeler...

GÜRCİSTAN 4,2 İLE SALLANDI

Deprem saat 05:09'da Azerbaycan sınırına yakın bir alanda meydana geldi. Büyüklüğü 4,2 olarak kaydedilen sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak belirlendi. Yere yakın gerçekleşen deprem birçok yerde kuvvetli olarak hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.

İlgili Haberler Samsun, ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.