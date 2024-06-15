Hacı adayları için büyük gün geldi! Milyonlar Arafat’ta Vakfe’ye duracak

Hac ibadetinin 3 farzından biri olan Arafat vakfesi bugün öğleden sonra yapılacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölge drone’lar ve helikopterlerle anbean takip edilecek.

ABDULHAKİM ARVAS MEKKE - Hac görevini yerine getirmek üzere farklı ülkelerden Mekke’ye gelen milyonlarca hacı adayı, cemaatle kılınan sabah namazının ardından dualar ettikten ve ilahiler okuduktan sonra hac vazifelerini yerine getirmek üzere Arafat’a çıktı.

Her ülke kendilerine ayrılan güzergâhtan vatandaşlarını 21 kilometrelik mesafeye götürerek çadırlara yerleştirdi. Yol boyunca telbiyeler okundu.

Arefe günü hacı adayları, öğle namazından sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla hac ibadetinin üç farzından biri olan Arafat vakfesini gerçekleştirecek. Herhangi bir olumsuzluk veya izdiham yaşanmaması için Arafat, helikopterler ve drone’larla havadan takip edilecek. Alınan görüntülerin anlık incelenerek muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Mekke ve Medine’de hacı adaylarına sağlık hizmeti veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Arafat bölgesinde sahra hastanesi kurdu. Öğle ile ikindi namazını eda edecek hacı adayları akşam vakti Müzdelife’ye hareket ederek burada da akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile kılacaklar. Hacı adayları ardından haccın vaciplerinden Müzdelife vakfesini yapacak ve buradan şeytana atmak üzere taş topladıktan sonra Mina’ya hareket edecek. Daha sonra Cemerat alanına gidecek olan hacı adayları bayramın birinci ile dördüncü günleri arasında şeytan taşlayacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar.

OTOBÜSLERE BARKODLA MÜHÜR 30 VEKİL DE HACI OLACAK

Suudi yönetimi “kaçak gelenlere” karşı Arafat Vakfesi için Mekke-i Mükerreme’deki otellerden yola çıkan otobüsleri kontrol edip mühürlüyor.Hacı adayları kafile kafile tek tek sayılıp nusuk kartlarından barkodlar okutularak otobüslere bindirildi. Ardından yolda ilave yolcu binmemesi için de kapılara büyük barkodlu etiket yapıştırıldı. Eski bakanlar Hulusi Akar ve Mustafa Varank’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 milletvekili de bugün Arafat’a çıkarak hacı olacaklar.

Yapay zekâ interaktif hizmet robotu Zumba da ziyaret alanlarında hacı adaylarının yönlendirilmesine katkı sağlayacak.