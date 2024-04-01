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Haberler > Dünya > Hamas dünyaya ilan etti! Şifa Hastanesi'nde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu

Hamas dünyaya ilan etti! Şifa Hastanesi'nde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nde, İsrail'in elleri bağlı şekilde canlı olarak gömdüğü insanların cenazelerinin bulunduğunu duyurdu.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliamını sürdürüyor.

14 GÜNDE YERLE BİR ETTİLER

Özellikle İsrail, bölgenin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarını git gide artırdı. Abluka altına alınan hastane yerle bir edildi. Hamas, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıları ile tamamen kullanılamaz hale getirdiği ve bugün çekildiği Şifa Hastanesi'nde işlenen suçlara ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Hamas dünyaya ilan etti! Şifa Hastanesi'nde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu - 1. Resim

TANK RAYLARI ALTINDA EZİLMİŞLER

Şifa Hastanesi ve çevresinde çok büyük bir yıkımın söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, binaların yıkıldığı, ateşe verildiği, çevredeki evlerin içindeki sivillerle vurulduğu ve "korkunç infazlar" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Elleri bağlanıp diri diri gömülenler, cesetleri çürüyenler ve tank rayları altında ezilenlerin cenazelerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu korkunç suçlar, İsrail'in ABD yönetiminin tam ve sınırsız desteğiyle Gazze'deki sivillere ve sivil yapıya karşı en iğrenç soykırım savaşlarını yürütmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Hamas dünyaya ilan etti! Şifa Hastanesi'nde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu - 3. Resim

ÇAĞRI YAPTILAR

Yıkımın boyutları ve gerçekleştirilen katliamların, Filistin halkına karşı bir zafer kazanıldığı anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistin halkını göçe zorladığı belirtildi. Açıklamada, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası yargı organlarına, "Şifa Hastanesi ve çevresinde işlenen suçlar ile altı aydır gerçekleştirilen tüm suçların soruşturulması için fiili prosedürlerin başlatılması" çağrısında bulundu.

Hamas dünyaya ilan etti! Şifa Hastanesi'nde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu - 4. Resim

200'DEN FAZLA CAN GİTTİ

İsrail ordusu, bugün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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