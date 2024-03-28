İsrail, Şifa Hastanesi baskınında 200 sivili öldürdü

İsrail güçlerinin 10 gündür devam eden kuşatması altındaki Şifa Hastanesi’nde yerinden edilmiş 200 sivilin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırıları devam ediyor.

200 MASUM DAHA CAN VERDİ

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 10 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaki hastanede yerinden edilmiş 200 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, İsrail ordusuna ait tankların hastane içindeki binaları ve çevredeki evleri bombaladığı aktarılarak, hastanenin bazı bölümlerinin ateşe verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu yeni ve devam eden suçu kınıyoruz" ifadeleri kullanılarak, uluslararası toplumun kesin bir tavır almaması nedeniyle hastaneye yönelik saldırıların devam ettiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı. İsrail ordusunun 10 gündür Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara yönelik saldırılarında, çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, yüzlercesi de alıkonuldu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.