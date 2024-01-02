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    Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurma kararı aldı

    Hamas yöneticisi Salih El Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hamas, İsrail ile yaptığı rehine takası görüşmelerini dondurma kararı aldı. Aruri'nin öldürülmesinden kısa süre önce, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes konusunda sunduğu tekliflere olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı.

    Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurma kararı aldı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih El Aruri'ye İHA’larla suikast düzenledi. Saldırıda Aruri ile beraber toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Hamas, İsrail ile ateşkes ve rehine takası görüşmelerini durdurma kararı aldı. 

    HAMAS MÜZAKERELERİ DURDURDU

    İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereleri durdurma kararı aldığını söyledi. Filistinli kaynak, Hamas'ın müzakereleri dondurma kararını, isim belirtmeksizin, arabuluculara ilettiğini kaydetti. Aruri'nin öldürülmesinden kısa süre önce, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes konusunda sunduğu tekliflere olumlu yanıt vererek bu konudaki vizyonunu kendilerine aktardığını söylemişti. Aruri'nin öldürülmesinin ardından, Hamas ve diğer Filistinli gruplar, direnişin yıldırılamayacağı açıklamasında bulunmuştu.

    İSRAİL SUİKAST ÇAĞRISI YAPMIŞTI

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce, İsrailli yetkililer ve medya, Aruri'yi işgal altındaki Batı Şeria'da işgalcilere ve İsrail güçlerine karşı eylemlerin planlanmasıyla suçlamış ve suikast çağrısı yapmıştı. İsrail güçleri, 31 Ekim'de Aruri'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında bulunan Arura beldesindeki evini bombalamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HamasGazzeİsrailBeyrut
    Haberler > Dünya > Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurma kararı aldı
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