Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurma kararı aldı

2 Ocak 2024 23:29 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 23:35

İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih El Aruri'ye İHA’larla suikast düzenledi. Saldırıda Aruri ile beraber toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Hamas, İsrail ile ateşkes ve rehine takası görüşmelerini durdurma kararı aldı.

HAMAS MÜZAKERELERİ DURDURDU

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereleri durdurma kararı aldığını söyledi. Filistinli kaynak, Hamas'ın müzakereleri dondurma kararını, isim belirtmeksizin, arabuluculara ilettiğini kaydetti. Aruri'nin öldürülmesinden kısa süre önce, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes konusunda sunduğu tekliflere olumlu yanıt vererek bu konudaki vizyonunu kendilerine aktardığını söylemişti. Aruri'nin öldürülmesinin ardından, Hamas ve diğer Filistinli gruplar, direnişin yıldırılamayacağı açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL SUİKAST ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce, İsrailli yetkililer ve medya, Aruri'yi işgal altındaki Batı Şeria'da işgalcilere ve İsrail güçlerine karşı eylemlerin planlanmasıyla suçlamış ve suikast çağrısı yapmıştı. İsrail güçleri, 31 Ekim'de Aruri'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında bulunan Arura beldesindeki evini bombalamıştı.