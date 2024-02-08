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    • Netanyahu, Hamas'ın teklifini reddetmişti! Ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Netanyahu, Hamas&#039;ın teklifini reddetmişti! Ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme
    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dün İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddedip orduya yeni bir saldırı için emir verdiklerini söylemişti. Dünyanın gözü bu noktaya kilitlenmişken, Hamas heyeti İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gitti.

    Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail zulmü gün geçtikçe artıyor. Taraflar arasında daha önce 7 günlük bir insani ara anlaşması yapılırken, yeni bir ateşkes için de taraf ve arabulucu ülkelerin görüşmeleri sürüyor.

    HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE

    Hamas'tan son olarak ateşkesle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye öncülüğündeki heyetin, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gittiği kaydedildi.

    NETANYAHU ATEŞKESİ REDDETMİŞTİ

    Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinden sonra ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.

    Netanyahu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

    Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinGazzeHamas
    Haberler > Dünya > Netanyahu, Hamas'ın teklifini reddetmişti! Ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme
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