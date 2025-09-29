Hamas İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'e ateş püskürdü! “Şeytanın kardeşi, mahkemede yargılanmalı”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşırken, uluslararası kamuoyunu sarsan yeni bir plan gündeme geldi. İddialara göre, İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in, Beyaz Saray’ın da desteklediği bir girişim kapsamında Gazze’nin yeniden inşası ve geçici yönetimi için görevlendirilmesi planlanıyor.

İngiliz basınında tartışılan iddialar üzerine Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran açıklama yaptı.

Blair’in “Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet” olduğunu söyleyen Bedran, “Blair ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur” dedi.

"BLAİR, ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALI"

Bedran, Blair’in özellikle 2003-2011 Irak Savaşı'ndaki rolü nedeniyle “berbat bir kişilik” olduğunu vurguladı. Açıklamasında Blair’i "şeytanın kardeşi" olarak tanımlayan Bedran, "Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir fayda sağlamamış, suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinen biridir" dedi.

Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria’daki meselelerin yalnızca Filistinlilerin kendi ulusal uzlaşılarıyla çözülebileceğini, dış güçlerin buna karışma hakkı olmadığını ileri sürdü.

"Hiçbir bölgesel ya da uluslararası taraf, Filistinlilere ne yapacaklarını dikte edemez" diyen Bedran, Filistin halkının kendi kendini yönetme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

GİTA PLANI VE BLAİR İDDİALARI

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, ABD yönetimi Gazze’de kurulması planlanan geçici yönetimin başına Blair’i getirmeyi amaçlıyor. İddiaya göre bu yönetim, "Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)" adıyla anılacak ve Birleşmiş Milletler'den resmi yetki alarak bölgenin en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi olmayı hedefleyecek.

Plana göre:

Blair’in liderliğinde bir geçiş hükümeti kurulacak,

Yönetimde 7 ila 10 üye yer alacak; en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve uluslararası uzmanlar bulunacak,

Gita’nın merkezi önce Mısır’da, ardından Gazze'de konuşlanacak.

Blair’in ofisinden BBC’ye yapılan açıklamada, "Blair Gazzelilerin yerinden edilmesini içeren hiçbir plana destek vermez" denildi.

HAMAS: ATEŞKES TEKLİFLERİ SADECE MEDYADA DOLAŞIYOR

Bedran, kamuoyuna yansıyan ateşkes tekliflerine ilişkin ise, "Aracı kurumlar üzerinden bize resmi olarak herhangi bir öneri ulaşmadı" ifadelerini kullandı. Şimdiye kadar yalnızca medyada yer alan iddiaların olduğunu vurgulayan Bedran, ABD Başkanı Donald Trump’a atfedilen 21 maddelik planın da resmi olarak iletilmediğini söyledi.

NETANYAHU'YA İÇERİDEN BASKI

Öte yandan, İsrail'de muhalefet ve esir aileleri Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, siyasi bekasını korumak amacıyla ateşkes anlaşmalarını engellemekle suçluyor. Netanyahu, yurt içinde yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi de Gazze’deki saldırılarda işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarmış durumda.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 66.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.