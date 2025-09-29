ABD raporu sızdı: Çin, Tayvan çıkarması için 70 gemi hazırlıyor!

ABD askeri istihbaratına ait gizli bir rapora göre Çin, Tayvan’a karşı büyük bir askeri operasyon için hazırlık yapıyor.

Çin, 2026 yılına kadar 70’ten fazla büyük gemi inşa ediyor. Uydu görüntülerine 10'dan fazla feribot Zhanjiang sahili gibi askeri bölgelerde konuşlandırıldı.

ABD rapolarına göre Çin ticari feribotlarını tank ve asker taşıyabilecek şekilde değiştirdi. Gemiler daha önce de yeni yapılan özel iniş rıhtımlarında amfibi tatbikatlara katılmıştı.

Zhanjiang kıyısı yakınlarında birbirine bağlı üç mavna ve bir 'ro-ro' feribotu

ABD: SİVİL GEMİLER ASKERİ HEDEF OLABİLİR

Pentagon’a sunulan gizli belgelerde, bu feribotların yakın zamanda gerçekleşecek savaşta hedef alınabileceği yazıldı.

ABD Komutanlığı, bu sivil görünümlü gemilerin savaşta kullanılmasının yeni bir çatışma senaryosu oluşturduğunu kaydetti. Feribotlar, savaş gemisi olarak değil, doğrudan sahile asker çıkaran araçlar olarak hazırlanıyor.

Çin, bu operasyonlar için özel iskeleler inşa etti. Her biri 800 metre uzunluğa ulaşabiliyor. ABD, bu adımı doğrudan Tayvan senaryosuna bağlıyor.

TAYVAN: SALDIRI HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Tayvan yönetimi, Çin’in bu feribotları Tayvan üzerindeki planlarının bir parçası olarak gördüğünü açıkladı. Siber saldırılar ve ekonomik baskılar da dahil olmak üzere Tayvan’a karşı baskı artmış durumda.

Çin’in kullandığı gemiler zaman zaman televizyonlarda ve sosyal medyada tatbikat görüntüleriyle yayınlandı.

Çin, Tayvan’ı kendi toprağı sayıyor. ABD’ye göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, orduya 2027 yılına kadar Tayvan’a müdahale edebilecek kapasiteye ulaşma talimatı verdi.

Uydu görüntülerinde bu feribotların Zhanjiang sahili gibi askeri bölgelerde konuşlandırıldığı, muhtemel bir savaşta doğrudan sahile asker çıkarmak için hazırlanmış olabileceği kaydedildi.

ÇİN'DEN JET CEVAP: BARIŞÇIL ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Çinli akademisyenler, ABD’nin açıklamalarını bir tehdit olarak değerlendirdi. Pekin yönetimi ise Tayvan’ı bölmek isteyen hiçbir güce izin verilmeyeceğini söyledi. Çin’in bu gemileri sadece savunma amaçlı geliştirdiği öne sürüldü.

Çin’in geliştirdiği sistemler arasında farklı boyutlarda çıkarma rıhtımları, sivil görünümlü askeri feribotlar ve tank taşıyıcılar yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı ve Avustralya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı.