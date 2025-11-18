Gergin geçen bütçe görüşmelerinde bugün sıra Dışişleri Bakanlığında... Bakan Hakan Fidan parti temsilcileriyle tokalaşırken CHP'li Veli Ağbaba'nın "Sayın Bakan, diplomatik kurallara uyuyoruz, Dışişleri Bakanı’na laf atmıyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

Meclis'te bu kez kavga yok! CHP'li Veli Ağbaba'nın sözleri Hakan Fidan'ı güldürdü

"DIŞİŞLERİ BAKANI'NA LAF ATMIYORUZ"

Bütçe görüşmelerinde genelde bakanlarla diğer partililer arasında tansiyon yükselirken, parti temsilcileriyle tek tek tokalaşan Fidan polemik yaşamadan yerine geçti. O anlarda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Sayın Bakan, diplomatik kurallara uyuyoruz, Dışişleri Bakanı’na laf atmıyoruz" diyerek espri yaptı. Bu sözler komisyonda gülüşmelere neden oldu.

Selamlaşmanın ardından sunum yapan Fidan, dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

GÖZDE NUR BAYAR

