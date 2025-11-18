Meclis'te bu kez kavga yok! CHP'li Veli Ağbaba'nın sözleri Hakan Fidan'ı güldürdü
Gergin geçen bütçe görüşmelerinde bugün sıra Dışişleri Bakanlığında... Bakan Hakan Fidan parti temsilcileriyle tokalaşırken CHP'li Veli Ağbaba'nın "Sayın Bakan, diplomatik kurallara uyuyoruz, Dışişleri Bakanı’na laf atmıyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılarak dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.
"DIŞİŞLERİ BAKANI'NA LAF ATMIYORUZ"
Bütçe görüşmelerinde genelde bakanlarla diğer partililer arasında tansiyon yükselirken, parti temsilcileriyle tek tek tokalaşan Fidan polemik yaşamadan yerine geçti. O anlarda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Sayın Bakan, diplomatik kurallara uyuyoruz, Dışişleri Bakanı’na laf atmıyoruz" diyerek espri yaptı. Bu sözler komisyonda gülüşmelere neden oldu.
Selamlaşmanın ardından sunum yapan Fidan, dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu.
