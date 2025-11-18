Bulgaristan doğumlu dünya halter şampiyonu ve "Cep Herkülü" olarak anılan Naim Süleymanoğlu’nun Kırcaali ili Mestanlı kasabasındaki doğup büyüdüğü ev, TİKA’nın 2021 yılında başlattığı proje kapsamında müzeye dönüştürüldü. Müze ev, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla resmi olarak açılacak.

Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu ev müzeye dönüştürüldü

Türkiye’nin katkılarıyla yeniden inşa edilen Kırcaali Merkez Camii'nin açılışı da aynı program kapsamında gerçekleştirilecek. Cami açılışına, Bakan Ersoy ve Bakan Bak’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da katılacak.

ZEYNEP ERDİVANLİ

