Bu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürdü

Eylül ayının başında İngiltere’den Los Angeles’a taşınan 37 yaşındaki June Bunyan’ın eşi tarafından doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürüldü.

DOĞUM KİLOLARINI VEREMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, June’un 'hamileliğinin ardından kilo verememesi sebebiyle' başlayan tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüştüğü kaydedildi.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay esnasında sinirlenen kadının eşyalarını toplamaya başladığı, bunu gören 25 yaşındaki eşi Jonathan Renteria’nın da kadını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Çiftin Los Angeles'taki komşusu Arielle Miller, June’u çok sevdiğini belirterek eşiyle ilişkisini taciz edici olarak nitelendirdiğini söyledi. Eyewitness News’e konuşan Miller, "Bazı insanlarla konuşmasını istemiyordu. Ona sözlü tacizde bulunuyordu. Özellikle her zaman yorum yaptığı şeylerden biri de vücudu ve kilosuydu." ifadelerinde bulundu.

Çiftin bir yıl önce evlendiği ve bir aylık kızları olduğu kaydedilirken, cani koca cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltında tutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.