Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürdü

Bu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürdü
Cinayet, İngiltere, Los Angeles, Evlilik, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Los Angeles şehrinde yaşayan 37 yaşındaki İngiliz avukat June Bunyan’ın, 'doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle' eşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. 

Eylül ayının başında İngiltere’den Los Angeles’a taşınan 37 yaşındaki June Bunyan’ın eşi tarafından doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürüldü. 

DOĞUM KİLOLARINI VEREMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, June’un 'hamileliğinin ardından kilo verememesi sebebiyle' başlayan tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüştüğü kaydedildi. 

Bu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği için öldürdü - 1. Resim

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay esnasında sinirlenen kadının eşyalarını toplamaya başladığı, bunu gören 25 yaşındaki eşi Jonathan Renteria’nın da kadını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. 

Çiftin Los Angeles'taki komşusu Arielle Miller, June’u çok sevdiğini belirterek eşiyle ilişkisini taciz edici olarak nitelendirdiğini söyledi. Eyewitness News’e konuşan Miller, "Bazı insanlarla konuşmasını istemiyordu. Ona sözlü tacizde bulunuyordu. Özellikle her zaman yorum yaptığı şeylerden biri de vücudu ve kilosuydu." ifadelerinde bulundu.

Bu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği için öldürdü - 2. Resim

Çiftin bir yıl önce evlendiği ve bir aylık kızları olduğu kaydedilirken, cani koca cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltında tutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem maddeleri araştırılıyorEn yakın kandil ne zaman? 2026 kandil takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD raporu sızdı: Çin, Tayvan çıkarması için 70 gemi hazırlıyor! - DünyaÇin, Tayvan çıkarması için 70 gemi hazırlıyor!Hindistan'da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldü - DünyaKan donduran olay! Annesinin gözü önünde feci şekilde öldürüldüTrump- Netanyahu bugün bir araya geliyor: Gazze planı yürürlüğe girecek mi? - DünyaGazze planı yürürlüğe girecek mi?Düğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti - DünyaDüğün günü kabusa döndü! Talihsiz damat hayatını kaybetti100 binde bir ihtimal gerçek oldu! Utah’ta iki başlı yılan görenleri şoke etti - Dünya100 binde bir ihtimal gerçek oldu! Görenler hayret ediyorSpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdi - DünyaSpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdi
Sonraki Haber Yükleniyor...