Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar hakkında neler biliniyor?

Hamas yeni liderini Yahya Sinvar olarak belirledi. Sinvar hakkında neler bilindiği ise merak konusu oldu. Hamas'ın istihbarat servisi "Mecd"in kurucusu olan Sinvar'ın başına İsrail tarafından 400 bin dolar ödül kondu. "Gölge lider" ve Hamas'ın "üst aklı" olarak bilinen Sinvar, 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kaldı. İsrail ona "Han Yunus Kasabı" lakabını taktı. ABD tarafından uluslararası terör listesine alınan Sinvar, Hamas'ın Gazze sorumlusu olarak tünelleri yönetmekteydi.

Eski Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas yeni liderini belirledi.

Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar oldu. Yeni lider Sinvar hakkında ise neler bilindiği merak konusu oldu.

HAMAS'IN ÜST AKLI!

Yahya Sinvar 1962 senesinde doğdu. 7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu tartışma konusu oldu.

Hamas'ın üst aklı olarak bilinen Sinvar, Gazze sorumlusu olarak tünelleri yönetmekteydi.

LAKABI HAN YUNUS KASABI

Hamas'ın "gölge lider"i olarak bilinen Sinvar'ın lakabı ise "Han Yunus Kasabı" olarak biliniyor. İsrail tarafından verilen bu lakap dikkat çekiyor.

Hamas'ın istihbarat servisi "Mecd"in kurucusu olan Sinvar'ın yönetiminde Hamas'ın ne yapacağı merak ediliyor.

İSRAİL BAŞINA ÖDÜL KOYDU

İsrail, Sinvar'ın başına 400 bin dolarlık ödül koysa da, henüz onu öldürmeyi başaramadı.

Heniyye'nin diplomatik tutumunun aksine agresifliği ile bilinen Sinvar'ın Hamas'ı nasıl idare edeceği merak konusu.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 22 YIL

Hamas Güvenlik Teşkilatı Kurucusu Sinvar, üç kez tutuklandı. 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde işkence gördü.

Ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı. O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti.

ABD KARA LİSTEYE ALDI

Sertlik yanlısı Yahya Sinvar, 2017 yılından beri Gazze’de siyasi lider ve bu görevi Haniye’den devralmıştı.

ABD 2015 yılında kendisini uluslararası teröristler kara listesine dahil etti.

HAMAS YENİ LİDERİ OLDU

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar olarak belirlendi..

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor” denildi.