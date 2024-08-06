'Gölge lider' Yahya Sinvar başa geçti! ABD kara listeye aldı, başına ödül kondu

Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas liderini belirledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar oldu. Yahya Sinvar'ın başına İsrail 400 bin dolar ödül koydu. Fakat Sinvar'ı öldürmeyi henüz başaramadı. ABD ise Sinvar'ı 2015 yılından bu yana uluslararası teröristler kara listesinde tutuyor.

İran'dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı

İran'dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı

Eski Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim tırmandı.

Hamas, Heniye'nin ölümü sonrası Siyasi Büro Başkanı'nı açıkladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası yeni liderin kim olduğu ve hakkında bilinenler merak konusu oldu.

HAMAS YENİ LİDERİNİ DUYURDU

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor” ifadeleri kullanıldı.

BAŞINA 400 BİN DOLAR ÖDÜL KONDU

Yahya Sinvar'ın 7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu belirtiliyor. Ayrıca Sinvar'ın Hamas'ın Gazze sorumlusuydu.

İsrail, Sinvar'ın başına 400 bin dolarlık ödül koysa da, henüz onu öldürmeyi başaramadı. Heniyye'nin diplomatik tutumunun aksine agresifliği ile bilinen Sinvar'ın Hamas'ı nasıl idare edeceği merak konusu.

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ABD KARA LİSTEYE ALDI

Hamas Güvenlik Teşkilatı Kurucusu Sinvar, üç kez tutuklandı. Ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı. O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti.

Sertlik yanlısı Yahya Sinvar, 2017 yılından beri Gazze’de siyasi lider ve bu görevi Haniye’den devralmıştı. ABD 2015 yılında kendisini uluslararası teröristler kara listesine dahil etti.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.