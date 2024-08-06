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İran'dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması dünyada büyük yankı uyandırdı. İran'daki güvenlik zafiyeti gündeme gelirken İran Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, suikasta ilişkin henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. Heniyye'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırırken, gözler İsrail'e çevrildi.

TUTUKLANDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail saldırıyı üstlenmese de Hamas ve İran'dan intikam saldırısı sinyalleri geldi. Öte yandan saldırının İran'da gerçekleşmesi ise ülkedeki güvenlik zafiyetini yeniden gündeme getirdi. Gelişmeler takip edilirken dün İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hasan Karami'nin Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı öne sürüldü. Ancak dün İran'da Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı.

HENİYYE SUİKASIYLA İLGİLİ İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran devlet televizyonuna göre  Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir sw Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Heniyye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu. Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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