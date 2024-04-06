Hamas'tan müzakerelere ilişkin açıklama geldi - "Top bizde değil"

Yarın Mısır'da gerçekleşecek müzakerelere ilişkin Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim tarafından açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Mısır’da geçtiğimiz haftalarda yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinden bir sonuç çıkmazken, başkent Kahire’de yarın müzakerelerin tekrar başlaması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasında yarın Mısır’da yeniden başlaması beklenen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına varılmasından açıkça bahseden bir teklif sunduk. Burada top bizim sahamızda değil. Top Gazze Şeridi'nin işgali konusunda ısrar eden diğer tarafta” ifadelerine yer verildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın temel taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı. Naim, “Talep ettiğimiz şey herhangi bir müzakerenin parçası olmamalı. Çünkü ateşkes için müzakere ettiğimizde bu ateşkese doğru gittiğimiz anlamına gelir. Ateşkesi müzakere ediyorsak, bu 7 Ekim’den sonra Gazze’yi işgal eden İsrail birliklerinin Gazze Şeridi’ni terk etmesi gerektiği anlamına gelir.” dedi.

"BUNLAR HERHANGİ BİR ATEŞKES ANLAŞMASININ BEKLENEN SONUÇLARIDIR"

Ateşkes anlaşmasından sonra insanların Gazze Şeridi’nde serbestçe hareket edebilmesi gerektiğini belirten Naim, “Ateşkes anlaşmasından sonra İsraillilerin istedikleri zaman saldırıya geçme, askerlerini Gazze’de bulundurma, Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etme ya da 1,3 milyon Filistinlinin evlerine dönmesini engelleme hakkına sahip olmasını kabul edemeyiz.” şeklinde konuştu.

“Koşullardan bahsetmiyoruz, bunlar herhangi bir ateşkes anlaşmasının beklenen sonuçlarıdır” diyen Naim, bu taleplerin kabul edilmesinin ardından “ciddi” bir esir anlaşmasının yapılabileceğini söyledi. Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasını açıkça içeren bir teklif sunduklarını aktaran Naim, “O gün bizzat ABD’liler bunun çok makul, çok yapıcı olduğunu ve iyi bir başlangıç olabileceğini söylediler. Mısırlılardan ve Katarlılardan da aynı şeyi duyduk. Burada top bizde değil. Top Gazze Şeridi'nin işgali konusunda ısrar eden diğer tarafta” ifadelerini kullandı.