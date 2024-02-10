Hamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir

Refah kentine saldırı düzenleme hazırlığında olan İsrail'e Hamas'tan önemli uyarı geldi. Hamas, Refah kentine yapılacak herhangi bir askeri operasyonunun on binlerce sivilin hayatına mal olabileceğini açıklamasında bulundu.

İsrail Devlet Başkanı Netanyahu, sivillerin kitlesel tahliyesini ve Hamas güçlerinin imhasını içeren "birleşik bir plan" hazırlama emri vermişti. Dün İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 26 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.

"ON BİNLERCE SİVİL ÖLEBİLİR"

Refah kentinde sıkışan sivillerin kara harekatı başladığında nereye gideceği belirsizliğini korurken Hamas'tan saldırı ile ilgili kritik bir uyarı geldi. Hamas, Gazze'nin Refah kentine yapılacak herhangi bir İsrail askeri operasyonunun on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

JOSEP BORELL: FECİ SONUÇLARA YOL AÇACAK

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulundu.

REFAH'TA SIKIŞMIŞ DURUMDALAR

Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası, İsrail'in tahliye emirleriyle defalarca yerlerinden edildiği için Refah kentine sıkışmış durumda. Kara harekatı başlarsa insanların nereye kaçabilecekleri ise belli değil.