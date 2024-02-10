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    • Hamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir

    Düzenleyen: / Kaynak: AFP
    - Güncelleme:
    Gazze, Filistin, Refah, Haber

    Dünya Haberleri  / AFP

    Refah kentine saldırı düzenleme hazırlığında olan İsrail'e Hamas'tan önemli uyarı geldi. Hamas, Refah kentine yapılacak herhangi bir askeri operasyonunun on binlerce sivilin hayatına mal olabileceğini açıklamasında bulundu.

    İsrail Devlet Başkanı Netanyahu, sivillerin kitlesel tahliyesini ve Hamas güçlerinin imhasını içeren "birleşik bir plan" hazırlama emri vermişti. Dün İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 26 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.

    "ON BİNLERCE SİVİL ÖLEBİLİR"

    Refah kentinde sıkışan sivillerin kara harekatı başladığında nereye gideceği belirsizliğini korurken Hamas'tan saldırı ile ilgili kritik bir uyarı geldi. Hamas, Gazze'nin Refah kentine yapılacak herhangi bir İsrail askeri operasyonunun on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

    Hamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir

    JOSEP BORELL: FECİ SONUÇLARA YOL AÇACAK

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulundu.

    Hamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir

    REFAH'TA SIKIŞMIŞ DURUMDALAR

    Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası, İsrail'in tahliye emirleriyle defalarca yerlerinden edildiği için Refah kentine sıkışmış durumda. Kara harekatı başlarsa insanların nereye kaçabilecekleri ise belli değil. 

    Hamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: AFP
    GazzeFilistinRefah
    Haberler > Dünya > Hamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir
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